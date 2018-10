Une enseignante gagne 10 000 $ d’équipement Microsoft pour son école

L'Express

Gigi Tsui, enseignante d’arts et d’éducation physique, vient de gagner une gamme de produits Microsoft, d’une valeur de 10 000 $, pour les élèves de son école élémentaire La Fontaine à Kleinburg.

Mme Tsui avait participé au concours #EmpowerPossibility de Microsoft, indiquant dans sa demande qu’elle aimerait voir ses élèves «découvrir les possibilités illimitées qu’offrent les nouvelles technologies dans des domaines tels que les arts et les sports».

Surprise

Le souhait de Mme Gigi s’est réalisé ce 30 octobre alors que l’équipe de Microsoft a installé, à son insu, tout l’équipement gagné dans sa salle de classe.

«Cela a été une vraie surprise pour notre chère Mme Gigi, lorsqu’elle est rentrée dans sa salle de classe sous les applaudissements des élèves et a pu constater le matériel informatique en place», raconte Johanne Bertrand-Deschamps, directrice de l’école.

«Elle aura le plaisir de l’utiliser pendant les cours d’arts. Les élèves de 1re et 2e années en avaient plein la vue et c’est avec excitation qu’ils attendent le prochain cours d’éducation artistique!»

10 ordinateurs

Ce matériel informatique permettra à tous les élèves de l’école de créer des occasions d’apprentissage immersif :

– 10 ordinateurs Surface Go;

– 10 stylos pour Surface GO pour que les étudiants puissent intégrer les arts à la technologie;

– Des étuis dans lesquels les appareils peuvent être transportés en toute sécurité dans les autres salles de classe;

– 25 ensembles pour codage et activités STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques);

– Un ensemble de fournitures d’arts;

– Ainsi que 1 500 $ en financement d’équipement pour le gymnase de l’école.

Trois académies Microsoft

Mme Gigi était radieuse de bonheur: «Il est très important d’exposer nos plus jeunes à la technologie. Plus ils commencent tôt, meilleures seront leurs compétences au secondaire. Avoir la chance d’utiliser du matériel récent et transportable est extraordinaire! Je n’en reviens pas d’avoir gagné tout ça pour mes élèves!»

Déjà sensibilisées par l’utilisation encadrée des nouvelles technologies, trois écoles secondaires Viamonde sont certifiées «Académie Microsoft»: Gaétan-Gervais à Oakville, George-P.-Vanier à Hamilton et Jeunes sans frontières à Brampton.

Ce programme, qui gagne en popularité, est une initiative qui permet aux élèves d’avoir accès gratuitement aux plus récentes technologies et outils informatiques (Office 365 pour l’Éducation, Office Mix, OneNote, Skype) en salle de classe.

Élections scolaires

Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de Niagara. Il accueille environ 12 600 élèves dans ses 53 écoles élémentaires et secondaires.

Rappelons que lors des élections du 22 octobre, les contribuables ont choisi de nouveaux représentants à la table de Viamonde.

Mmes Geneviève Oger (Toronto Ouest), Karine Ricard (York) et Pascale Thibodeau (Huron, Middlesex, Perth, Waterloo, Wellington), ainsi que MM.Éric Lapointe (Bruce, Grey, Simcoe, Dufferin) et Benoit Fortin (Toronto Est), se joindront à l’équipe de conseillères et de conseillers qui ont été réélus, soit Mmes Véronique Emery (Fort Érié, Niagara Falls, Pelham, Port Colborne, Welland, Thorold, Wainfleet), Sylvie Landry (Durham, Halliburton, Northumberland, Peterborough, Victoria) et Chloë Robert (Toronto Centre), ainsi que MM. Pierre Girouard (Brant, Halton, Hamilton-Wentworth, Grimsby, Lincoln, Lincoln Ouest, Niagara-on-the-Lake, St. Catharines), Pierre Lambert (Chatham-Kent, Elgin, Haldimand-Norfolk, Lambton, Oxford), Yvon Rochefort (Peel) et Guillaume Teasdale (Essex).

Le résultat de ces élections fait en sorte que la parité 6 hommes 6 femmes sera atteinte au Conseil pour les quatre prochaines années, à compter du 1er décembre prochain.