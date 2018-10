Franc’Open Mic : «On a explosé notre record»

Claire Gillet

24 octobre 2018 à 15h00 24 octobre 2018 à 15h00

La plateforme Franc’Open Mic a réalisé son plus grand succès à l’occasion de son 4e anniversaire, jeudi 18 octobre dernier.

Sans surprise, le thème retenu pour cette édition par Cyril Mignotet et Florian François, les deux créateurs du projet, était le chiffre «4». Une source d’inspiration pour les différentes performances qui ont eu lieu tout au long de la soirée.

Au total, 36 artistes se sont produits sur la scène du Rivoli, une première!

Des talents de 14 à 70 ans

Le public a pu assister à des prestations très diverses. «Il y a eu du comique, de la musique classique, du rap, du slam, des conteurs, un show dragqueen», se ravit Cyril Mignotet.

Son acolyte, Florian François, renchérit: «la qualité était vraiment meilleure que la moyenne, c’est un spectacle épatant qui a eu lieu ce soir avec des artistes de tous les âges: de 14 à 70 ans. C’est la première fois que l’on reçoit autant d’artistes professionnels.»

Dans cette ambiance joyeuse, plusieurs numéros ont rendu un hommage à Charles Aznavour, récemment disparu. La Bohème et Emmenez-moi ont été entonnées en cœur par la salle entière.

«On est presque dépassés par le succès»

Plusieurs personnes ont interpellé Cyril Mignotet au cours de la soirée pour lui confier que ce rendez-vous mensuel leur avait manqué. «On en est super heureux. Comme quoi, quatre années de travail, ça paye», se félicite-t-il. «On a eu des retours super positifs du public et des artistes. On est presque dépassés par le succès», s’amuse Florian François.

Entre 120 et 150 personnes étaient présentes pour assister à la soirée-spectacle. Plus d’une vingtaine de personnes sont restées debout du début à la fin, faute de chaises.

«La grosse partie du public est restée de 20h à minuit, c’est exceptionnel. Et le plus beau, c’est que tout cela est dû au bouche-à-oreille», ajoute Cyril Mignotet.

Les organisateurs commencent à penser qu’il faudra peut-être privilégier ce genre de grandes salles à l’avenir. «On aime nos soirées plus intimistes au Free Times Café, mais peut-être que nous allons devoir voir plus grand vu le nombre d’artistes». À suivre…

Des artistes lancés par Franc’Open Mic

Parmi les 36 artistes qui sont montés sur scène, plusieurs ont tenu à remercier Franc’Open Mic d’avoir lancé leurs carrières professionnelles.

C’est le cas de Madame Bardo, unique drag queen francophone de la ville. Repérée lors des événements de la plateforme, elle se produit aujourd’hui sur de nombreuses scènes, et peut enfin vivre de sa passion.

Le rappeur rwandais Don Hatali a également annoncé fièrement qu’il participe à un concours de rap au Roy Thompson Hall, au grand bonheur de Cyril Mignotet et Florian François.

Joëlle Villeneuve, nouveau talent

Cette édition était également une nouvelle occasion de découvrir des artistes francophones amateurs.

Joëlle Villeneuve, une jeune chanteuse et pianiste de 19 ans en faisait partie. Originaire de Sudbury, elle étudie les arts visuels et la photographie, et écrit ses chansons depuis 3 ans.

Bien que tardive, sa performances a été très applaudie. «Je n’avais pas réalisé à quel point l’esprit francophone m’avait manqué», avoue-t-elle.

Vous pourrez admirer sa prochaine apparition le 15 novembre au Free Times Café, lors du prochain événement de Franc’Open Mic.