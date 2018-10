La Péninsule-Bruce, des paysages à couper le souffle

Tobermory et ses alentours

Claire Gillet

16 octobre 2018 à 11h00 16 octobre 2018 à 11h00

Située à 300 kilomètres au nord de Toronto, la Péninsule-Bruce est l’un des lieux incontournables du patrimoine de l’Ontario. L’Express s’est rendu à l’extrémité de cette grande presqu’île, dans le petit village portuaire de Tobermory.

Le village a cela de célèbre qu’il se trouve au beau milieu d’une nature splendide, aux décors variés.

Au sud-est, le parc national

Tobermory jouxte le parc national de la Péninsule-Bruce. Fréquenté par les marcheurs, le sentier pédestre Bruce, qui suit l’escarpement du Niagara, offre des panoramas uniques: des falaises qui surplombent une eau turquoise, mais aussi de magnifiques forêts où logent une faune et une flore très riches.

Les plus chanceux peuvent ainsi observer des orchidées et des cèdres très anciens, des espèces de reptiles rares, voire même… des ours noirs!

L’un des endroits à ne pas manquer est le Grotto, une grotte creusée naturellement par les vagues de la baie Georgienne. Les plus téméraires (et surtout les bons nageurs) peuvent se baigner dans le bassin d’eau claire cachée sous la roche.

Une des cavités rocheuses du Grotto. Le parc national de Bruce peninsula et ses paysages lunaires.

Au nord, l’île de Flowerpot

Le village se situe également au bord du parc marin national Fathom Five. Celui-ci comprend notamment des phares datant du XIXe siècle, de nombreux sites de plongée, et l’île de Flowerpot.

Nous nous sommes rendus sur cette dernière. Plusieurs compagnies de bateaux d’excursion effectuent la traversée et proposent aux visiteurs des circuits qui leur permettent de voir les épaves échouées au fond du lac. L’eau translucide permet de les observer avec une netteté déconcertante.

L’île tire son nom de ses formations rocheuses assez particulières en forme de pots de fleurs. Des arbres poussent d’ailleurs sur les sommets rocheux.

En quelques heures, vous pourrez alors déambuler le long des sentiers forestiers, mais également sur les grandes plages de cailloux et de sable. En somme, un véritable décor paradisiaque (avec la chaleur en moins!).

Le village portuaire de Tobermory. Le village portuaire de Tobermory. L’un des phares du parc marin national Fathom Five.