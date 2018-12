Le Prix Rosa Parks à l’AFO

L'Express

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a reçu ce lundi 10 décembre le Prix du 105e anniversaire de Rosa Parks dans le cadre du «Symposium du Centenaire Nelson Mandela sur le vivre-ensemble et la paix» organisé à Québec par l’Union des Africains du Québec et Amis solidaires de l’Afrique (UAQASA).

«L’AFO est honorée de recevoir ce Prix Rosa Parks, figure de proue et exemple de grand courage dans la lutte pour les respects des droits, de la justice et de l’égalité», a déclaré le président Carol Jolin.

«L’AFO se sent privilégiée d’avoir pu prendre part à cet événement qui a rendu hommage à de braves hommes et femmes qui ont combattu corps et âme, chacun et chacune dans son domaine, pour protéger les droits humains.»

Ce prix vient à son heure, fait remarquer M. Jolin. «Tout comme Rosa Parks et Nelson Mandela, les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes se battent pour le respect et la préservation de leurs droits – dans ce cas-ci linguistiques – et ce, dans un Canada où ils sont l’un des peuples fondateurs.»

Le gouvernement ontarien vient d’enlever l’indépendance du Commissariat aux services en français en le plaçant sous l’égide de l’Ombudsman de l’Ontario. De plus, le financement de la mise en oeuvre de l’Université de l’Ontario français, dont l’ouverture était prévue en septembre 2020, prendra fin le 15 janvier prochain.

L’AFO espère qu’avec ce prix, «le gouvernement de l’Ontario va reconnaître l’importance de respecter et renforcer la liberté des francophones de l’Ontario de s’exprimer, de s’instruire et de vivre en français»…