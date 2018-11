«Ma cabane»: un premier vidéo-clip pour Kyris

Claire Gillet

29 novembre 2018 à 11h00 29 novembre 2018 à 11h00

Co-fondateur de Franc’Open Mic, Cyril Mignotet est également auteur-compositeur-interprète, sous le pseudonyme de Kyris.

Cet été, il était en tournée en Ontario et en France pour la sortie de son premier EP Nous. Mardi 27 novembre, son premier vidéo-clip, Ma cabane, est sorti.

Ma cabane, parfait pour l’automne

«J’ai choisi de réaliser un vidéo-clip sur ce morceau pour deux raisons. D’abord, comme la chanson parle d’introspection suite à une rupture amoureuse, je trouvais que le thème se prêtait bien à l’automne et l’hiver qui arrive.»

En effet, la cabane dont il est question est une métaphore du fait de se sentir enfermé dans son propre corps, dans sa tristesse, et se demander ce que sera demain.

«Par ailleurs, il s’agit de l’une des chansons que les gens préfèrent, avec la chanson principale Le cœur du monde. Je travaille aujourd’hui sur un prochain vidéo-clip pour ce morceau, qui ne sortira pas avant l’été 2019», nous confie l’artiste.

Éviter les clichés

Le photographe Julien Cadena a réalisé l’intégralité de la vidéo. «On voulait éviter le cliché principal qui aurait été de me filmer dans une cabane sous la pluie tout du long.» Cela aurait fait écho au refrain de la chanson: «Il pleut des larmes, sur ma cabane».

«L’objectif était d’emmener l’auditeur dans cette ambiance mélancolique. Les couleurs délavées de l’automne étaient parfaites pour cela, tout comme la vieille maison abandonnée de la banlieue de Toronto vers laquelle je me dirige à la fin de la vidéo.»

Garder le contact avec ses fans

«Je pense qu’il est important de garder une activité régulière, de proposer du contenu en continu aux gens qui me suivent et à ceux qui me découvrent», nous explique Kyris. «Les règles de l’industrie ont changé, on ne peut plus donner du contenu seulement une fois par an.»

Aujourd’hui, il reprend du temps pour lui et travaille sur de nouvelles chansons. «J’espère pouvoir en sortir une nouvelle au printemps prochain, et peut-être faire une tournée au Canada et en Europe.»