D’un océan à l’autre en Citroën 1923

Horsarrieu, le 9 juillet 2017 : journée au bénéfice des trauma…

#Transcanadienne2018 🇨🇵️🚙🇨🇦️ : sur la vidéo, je suis sérieux… et n'oubliez pas demain RDV aux Les Villages sous les Pins (Officiel) à Léon pour informer les vacanciers présents sur l'AVC. Prise de tension et information sur les signes annonciateurs à connaître absolument. Et pour associer information et plaisir, notre ami Philippe proposera des huîtres à déguster. Bénéfices au profit de victimes d'AVC.

