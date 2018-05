Honneurs bien mérités pour Linda Cardinal et Paul Le Vay

Gérard Lévesque

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) va profiter du gala de son 39e congrès annuel qui se tiendra le 23 juin prochain à Moncton (Nouveau-Brunswick), pour décerner l’Ordre du mérite à la professeure Linda Cardinal et à Maître Paul Le Vay.

L’Ordre du mérite de l’AJEFO est remis tous les ans à une ou deux personnes pour souligner leur contribution à la promotion des services juridiques en français, le soutien qu’elles ont apporté à la mise en œuvre et au développement de la common law en français, ainsi que leur dévouement à la cause au sein de plusieurs associations et organismes.

Une professeure exceptionnelle

Professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa et directrice de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, Linda Cardinal concentre son travail sur les minorités de langue officielle, la politique linguistique canadienne, la politique constitutionnelle canadienne, la gouvernance, le fédéralisme et les enjeux identitaires au Canada et à l’étranger.

En 2010, avec la collaboration d’Anik Sauvé, elle publie De la théorie à la pratique, volume 1, Les mécanismes d’offre des services en français dans le domaine de la justice en Ontario puis, avec l’aide de Nathalie Plante et Anik Sauvé, le volume 2, Les perceptions des fonctionnaires et des usagères et usagers.

En 2011, elle publie Le mouvement C’est l’temps; premier mouvement de revendication pour le droit à des services de justice en français en Ontario, de 1975 à 1977.

En 2013, avec Marie-Ève Levert, Danielle Manton et Sonia Ouellet, elle publie La Coalition des intervenantes et intervenants francophones en justice: une innovation communautaire pour accroître l’offre de services en français en Ontario .

En 2017, avec Sébastien Grammond, elle publie Une tradition et un droit : Le Sénat et la représentation de la francophonie canadienne et codirige, avec François Larocque, l’ouvrage La Constitution bilingue du Canada : un projet inachevé.

Chercheure à l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort, elle s’est aussi illustrée dans le mouvement pour faire d’Ottawa une ville bilingue.

En 2017, elle est nommée membre de l’Ordre du Canada pour ses recherches et sa contribution au développement de politiques publiques et à l’avancement des droits linguistiques et reçoit le prix Bernard-Grandmaître décerné par l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa).

Née à Hawkesbury, Linda Cardinal détient un baccalauréat et une maîtrise de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’un doctorat de l’École des Hautes Études en sciences sociales de Paris. En 2013, elle est élue membre de la Société royale du Canada.

Un spécialiste en litige civil

Associé au cabinet Stockwoods, de Toronto, où il exerce le litige civil et administratif, principalement en droit commercial et en valeurs mobilières, Maître Paul Le Vay, a été président de l’AJEFO de 2012 à 2014.

Sous sa gouverne, l’AJEFO a relevé avec succès plusieurs défis de taille, notamment la dotation d’un plan stratégique à long terme et la conclusion d’ententes avec différents bailleurs de fonds dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés, assurant ainsi la stabilité financière de l’organisation et le rayonnement de ses activités durant 5 ans.

Maître Le Vay a également coprésidé avec le juge Paul Rouleau le Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur les services en français, mandaté par le Procureur général de l’Ontario dans le but d’améliorer l’accès à la justice en français. Leur rapport Accès à la justice en français a été publié en 2012.

En 2015, le Barreau de l’Ontario lui a décerné le prix Lincoln Alexander pour services rendus à la collectivité. Le 4 février 2016, Maître Le Vay a été nommé par le Procureur général de l’Ontario au Conseil d’administration de la Fondation du droit de l’Ontario.

Maître Paul Le Vay est diplômé de la Osgoode Hall Law School (LL.B 1985) et de l’Université Robert Shuman (Strasbourg, France: diplôme d’études approfondies, 1988).