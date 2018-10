Deux fois plus d’espace pour le Collège Boréal à la Distillerie

François Bergeron

C’est officiel, le Collège Boréal et ses 1400 étudiants quitteront leur 3e étage du 1 rue Yonge pour s’installer, fin 2020 ou début 2021, au Sud du quartier de la Distillerie pour au moins 20 ans, dans un espace deux fois plus grand, 100 000 pieds carrés sur quatre étages, permettant d’accueillir deux fois plus d’étudiants.

«C’est un tournant décisif dans l’histoire de notre institution», a dit le président Daniel Giroux.

La ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, participait lundi matin au dévoilement du site et du lancement officiel de la construction, en compagnie des dirigeants du Collège et d’une foule d’invités sur la place centrale de la Distillerie, puis dans la galerie Thompson Landry.

Près de 22 millions $

L’Université de l’Ontario français, qui vise également une ouverture en 2020 (dans des locaux temporaires pour quelques centaines d’étudiants), chercherait elle aussi à s’établir non loin de là avec TFO, l’antenne torontoise du Collège La Cité et d’autres organismes, réunissant ainsi les conditions gagnantes pour la création du fameux «carrefour francophone» à l’Est du centre-ville.

Le nouveau gouvernement conservateur de l’Ontario, qui s’est déjà engagé à appuyer l’UOF, octroie 15 millions $ au campus torontois de Boréal, tandis que le collège lui-même fournit 6,7 millions $.

Identité affichée

Contrairement à l’édifice actuel du Toronto Star, celui de la Distillerie (que les architectes appellent le Ribbon Building en raison de sa forme longeant la voie ferrée) permettra au Collège Boréal d’afficher son identité et donc, de gagner en notoriété, «comme les collèges George Brown ou Centennial», selon M. Giroux.

Il décrit la Distillerie comme «un quartier prestigieux, renommé pour son offre culturelle, gastronomique et artistique» offrant à ses étudiants une expérience de campus exceptionnelle.

En retour, le Collège pourra agir comme «vitrine locale des cultures francophones à Toronto», donc déjà le premier jalon du «carrefour» rêvé.

Vocation expérientielle

«Accueillir le Collège Boréal à la Distillerie est le début d’une très belle aventure», a confirmé le co-fondateur du développement, Mathew Rosenblatt. «L’énergie et la vitalité de Boréal seront une merveilleuse et synergique addition à notre communauté, qui approfondira notre tissu culturel tout en affermissant la vivacité du quartier.»

Le campus de Toronto est déjà le deuxième en importance de Boréal, basé à Sudbury et présent dans 27 communautés du Nord et du Centre-Sud de la province, où près de 9000 personnes y ont été formées cette année.

L’aménagement du futur campus «servira la vocation expérientielle et innovative du Collège Boréal, dans la poursuite de son objectif de formation d’un vivier de diplômés bilingues hautement spécialisés», indiquent les responsables.

Quatre thématiques

Les programmes du Collège tourneront autour de quatre thématiques: la santé, les services communautaires, les affaires et l’informatique, «en adéquation avec les tendances du marché de l’emploi local». Comme c’est déjà le cas, ces programmes bénéficieront d’articulations avec d’autres collèges et universités.

On promet aussi «un incubateur d’entreprises pour promouvoir la culture de l’entrepreneuriat».

«Les professionnels et les travailleurs bilingues hautement qualifiés qui seront formés ici contribueront à la force économique de nos collectivités au sein d’un Ontario ouvert aux affaires», a déclaré Mme Mulroney.

Parmi les 24 collèges d’arts appliqués de la province, tous anglophones sauf deux, Boréal occupe régulièrement le premier rang d’indicateurs de rendement comme la satisfaction des étudiants, la satisfaction des diplômés et la satisfaction des employeurs.

Présentation en plein air du futur campus sur la place centrale de la Distillerie. Présentation en plein air du futur campus sur la place centrale de la Distillerie. Au micro: la ministre Caroline Mulroney. Jamie West, député néo-démocrate de Sudbury. Daniel Giroux, président du Collège Boréal. La ministre Caroline Mulroney, députée conservatrice de York-Simcoe. Carol Jolin, président de l’AFO. La députée néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas. L’ancienne ministre libérale Marie-France Lalonde participait également à l’événement, avec le commissaire aux services en français François Boileau, le PDG de TFO Glenn O’Farrell, la chef du Bureau du Québec Catherine Tadros, le consul de France Marc Trouyet, et le recteur de l’UOF Normand Labrie. On a fait venir la pelle mécanique spécialement pour les photos du dévoilement du futur campus torontois du Collège Boréal à la Distillerie. Le campus torontois du Collège Boréal sera dans le futur «Ribbon Building» au sud du quartier de la Distillerie (là où sont les arbres qui cachent la voie ferrée). La maquette du nouveau campus torontois du Collège Boréal à la Distillerie: l’édifice long en haut à gauche (sud). Le plaque turquoise est la place centrale actuelle du quartier.

