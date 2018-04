Une terrasse sur Spadina avec la nouvelle galerie de l’AFT

Le projet de nouvelle galerie d’art de l’Alliance française de Toronto comprend aussi l’aménagement d’une terrasse permettant au centre culturel et d’enseignement de profiter pleinement de sa situation enviable sur la rue Spadina au nord de Bloor.

C’est ce que le président Georges Soaré et le directeur général Jean Grenier-Godard ont annoncé ce 13 avril lors d’une petite cérémonie de lancement des travaux, dans l’actuelle galerie Pierre Léon qui deviendra un café relié à la terrasse.

L’architecte Samiak Ariri a expliqué que la galerie en forme de L, d’environ trois mètres de largeur, longera tout le côté de l’édifice actuel jusqu’au théâtre.

C’est un projet d’un million de dollars auquel participe Patrimoine canadien, a confirmé M. Soaré. La construction prendra plusieurs mois, en vue d’une ouverture officielle en janvier 2019 (un peu plus tard pour le café et la terrasse).

«La nouvelle galerie offrira à nos artistes un espace à la hauteur de leur talent, spécialement conçu pour les expositions de photographes, sculpteurs ou peintres, avec notamment un meilleur éclairage», avait déjà dit M. Grenier-Godard à L’Express la semaine dernière.

L’AFT, qui a l’avantage de faire partie du Bloor St. Culture Corridor, offrira à ses artistes-invités «une visibilité encore plus grande et un lieu d’échanges avec leur public».

On peut visionner une vidéo de présentation de la nouvelle galerie dans le site internet de l’AFT.

Rédacteur en chef de l'Express. Plus de 35 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et web, en français et en anglais.