Une nouvelle galerie d’art à l’AFT en 2019

L’Alliance française de Toronto va ajouter une galerie d’art à son campus principal du 24 Spadina, dans le quartier de l’Annex, là où se trouve actuellement un stationnement. Le projet, décidé depuis environ deux ans à l’interne, profitera d’une subvention exceptionnelle de Patrimoine canadien.

En janvier 2019, quand la nouvelle galerie ouvrira ses portes, l’espace de l’actuelle galerie Pierre Léon continuera de servir à divers événements culturels et académiques.

Les travaux débuteront le 13 avril, précédés d’une coupure de ruban le matin en présence du nouveau directeur français Jean Grenier-Godard et du président du conseil d’administration canadien Georges Soaré. Plusieurs personnalités françaises et locales sont invitées.

«La nouvelle galerie offrira à nos artistes un espace à la hauteur de leur talent, spécialement conçu pour les expositions de photographes, sculpteurs ou peintres, avec notamment un meilleur éclairage», indique M. Grenier-Godard.

L’AFT offrira à ses artistes-invités «une visibilité encore plus grande et un lieu d’échanges avec leur public».

L’actuelle galerie Pierre Léon de l’AFT avait été aménagée en 2008, grâce à un don de l’écrivain et professeur Pierre Léon qui avait permis de démolir une cheminée et de rénover l’espace qui sert, depuis, à de multiples fonctions.

Pour ses expositions mensuelles ou ponctuelles, la galerie Pierre Léon, malgré ses limites, attire souvent une centaine de personnes au vernissage et quelques dizaines de visiteurs les autres jours.

Expansion

En 2014, l’AFT inaugurait, rue Lowther, son Théâtre Spadina de 147 places adjacent à sa maison historique, qui lui permet d’accueillir des concerts, spectacles et conférences de plus grande envergure.

L’AFT, qui est toujours une école de français langue seconde avec maintenant cinq campus dans le Grand Toronto – fondée en 1902 à l’Université de Toronto et membre d’un réseau mondial créé en 1883 – est devenue ces dernières années le plus important centre culturel francophone de la métropole.

La nouvelle galerie représentera sa principale expansion depuis que la nouvelle Librairie Mosaïque d’Happie Testa (nommée récemment directrice générale du Salon du livre de Toronto) s’est installée à l’AFT, à côté de la galerie Pierre Léon, en 2015.

Entre la galerie et le théâtre, l’AFT continuera donc de mettre en valeur des artistes et conférenciers de toutes les disciplines et les horizons (depuis 5 ans: 75% de Canadiens).

Malheureusement, avertit M. Grenier-Godard, la TTC procédera en 2019 – pendant probablement toute l’année et même au-delà – à d’importants travaux dans la station de métro et sur la rue Spadina, juste en face de l’Alliance!

