Un grand pas vers un système de justice sans obstacle

Gérard Lévesque

30 novembre 2018 à 9h00 30 novembre 2018 à 9h00

«Pour les Franco-Ontariens, Justice pas-à-pas n’est pas une simple traduction de la version anglaise. C’est plutôt une adaptation de la version anglaise effectuée en collaboration avec des intervenants francophones dans le souci de répondre aux besoins de la collectivité. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à améliorer l’accès à la justice en français en Ontario.»

C’est ce qu’a déclaré la Procureure générale et ministre aux Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, lors d’une réception tenue le 27 novembre dernier au Salon des juristes, dans l’édifice du Barreau de l’Ontario.

«Je suis très heureuse de me trouver parmi vous, aujourd’hui, pour donner le coup d’envoi à Justice pas-à-pas, la nouvelle version française de l’excellent site Web Steps to Justice. Éducation juridique communautaire Ontario est un partenaire précieux à l’heure où nous œuvrons à la mise en place d’un système de justice accessible et équitable pour toute la population ontarienne.»

Problèmes de tous les jours

Des problèmes avec un propriétaire, un traitement injuste au travail, en instance de séparation ou de divorce: voilà quelques-uns des problèmes auxquels peuvent être confrontés tous les jours les gens en Ontario.

En dépit de tous les renseignements qui se trouvent en ligne, il n’est pas facile de trouver des informations juridiques fiables et pratiques pour comprendre et régler ces problèmes. Pour les Franco-Ontariens, cette difficulté est exacerbée par les limites importantes à l’accès aux services et ressources en français.

Maintenant, les membres de la communauté ontarienne peuvent consulter le nouveau site Justice pas-à-pas qui fournit des renseignements faciles à comprendre, étape par étape, sur des problèmes courants que vivent les gens dans divers domaines du droit, tels que le droit de la famille, du logement, de l’emploi, de la consommation et du droit criminel.

Outils pratiques

Le site Internet:

• fournit aux personnes, des moyens de résoudre leurs problèmes juridiques en suivant des étapes simples et faciles à comprendre;

• fournit des outils pratiques tels que des listes de contrôle, des formulaires et des guides d’auto-assistance;

• donne des informations sur les services juridiques et sociaux offerts aux francophones partout en Ontario.

Collaboration d’organismes

Les membres du Comité consultatif de Justice pas-à-pas reflètent bien le partenariat mis en place pour assurer le succès de cette nouvelle initiative à l’intention des justiciables d’expression française:

• Aide juridique Ontario : Chantal Gagnon, présidente du Comité

• Action ontarienne contre la violence faite aux femmes: Liliana Mora

• Association des juristes d’expression française de l’Ontario: Safiatou Diallo

• Barreau de l’Ontario: Chloë Hill

• Centre des services communautaires de Vanier: René Guitard

• Centre francophone de Toronto: Sonja Vucicevic

• Clinique juridique bilingue de Windsor-Essex: Lisa Santia

• Clinique juridique communautaire de Hamilton: Jérôme Pommier

• Clinique juridique communautaire de Sudbury: Marie Lalonde

• Éducaloi: Francis Barragan

• Ministère de la Procureure générale de l’Ontario: Mirjeta Dhamo

• Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones: Fayza Abdallaoui

• OCASI (établissement.org): Soheil r. Baouji

• Réseau ontarien d’éducation juridique: Thomas Gallezot

Éducation et action

Pilotés par Éducation juridique communautaire Ontario, Justice pas-à-pas et Steps to Justice sont des projets issus de la collaboration d’organismes du secteur de la justice. Ce sont des projets phares du Groupe d’action pour l’accès à la justice.

Éducation juridique communautaire Ontario est un organisme sans but lucratif qui fournit de l’information et de l’éducation juridiques à la fois claires, exactes et pratiques depuis plus de 40 ans, surtout aux personnes à faibles revenus ou qui subissent d’autres désavantages. L’organisme est financé par Aide juridique Ontario, le ministère de la Justice du Canada et la Fondation du droit de l’Ontario.

Le Groupe d’action sur l’accès à la justice a été créé par le Barreau de l’Ontario en 2015 pour faciliter la coordination et la collaboration dans le secteur de la justice. Financé par la Fondation du droit de l’Ontario, le Groupe d’action travaille avec divers intervenants de la justice pour développer des solutions significatives axées sur le public et qui promeuvent le changement systémique.