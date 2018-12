Nouveau duo à la tête de Viamonde

L'Express

10 décembre 2018 à 16h30 10 décembre 2018 à 16h30

Les membres du Conseil scolaire Viamonde ont choisi Sylvie Landry et Pierre Girouard pour occuper respectivement les sièges de présidente et de vice-président de l’organisation.

Leur mandat, qui a pris effet séance tenante le 7 décembre, est d’une durée de 12 mois.

Les 12 élues et les élus ont pris cette décision lors de le première réunion d’organisation suivant les élections du 22 octobre dernier. Les deux anciens présidents et vice-présidents, Jean-François L’Heureux et François Guérin, ont été défaits lors de ces élections.

Collégialité

Mme Landry, qui représente les régions de Durham, Halliburton, Northumberland, Peterborough et Victoria, a évoqué «la collaboration et la collégialité qui ont toujours régné entre les membres du Conseil», les invitant ses collègues à perpétuer cette tradition.

«Depuis la création du Conseil, des femmes et des hommes de talent se sont succédé à cette table. Forts de cet héritage, nous devons nous engager à poursuivre dans cette voie d’excellence», a-t-elle mentionné.

Issu des régions de Brant, Halton, Hamilton-Wentworth, Grimsby, Lincoln, Lincoln Ouest, Niagara-on-the-Lake et St. Catharines, M. Girouard a ajouté que «le bien commun doit toujours primer sur l’individualité, comme en témoignent nos valeurs de respect des différences, de cohésion, de collaboration, de communication et de leadership».

Parité

La rencontre a débuté avec l’assermentation des douze élues et élus qui assureront la gouvernance du Conseil pour les quatre prochaines années.

Pour la première fois depuis la création du Conseil scolaire il y a 20 ans, ce sont six femmes et six hommes qui composent la table de conseillères et de conseillers scolaire, la 7e depuis 1998.

Le Conseil scolaire Viamonde s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région du Niagara. Il compte désormais 53 écoles élémentaires et secondaires avec des effectifs dépassant les 12 500 élèves.