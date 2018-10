Un quatrième album de folk plus «sombre» pour Georgian Bay

Claire Gillet

30 octobre 2018

L’année 2018 a été une année de création intense pour Georgian Bay. Après la sortie au printemps de leur album Courage Vol. 1: Soleil, Kelly Lefaive et Joëlle Westman ont lancé ce vendredi 26 octobre leur nouvel album complémentaire: Courage Vol. 2: Moon.

En tournée depuis deux semaines déjà, le duo de folk bilingue était à Toronto dimanche soir dans la petite salle du Hugh’s Room, sur Dundas Ouest au Sud de Bloor, pour un concert intime.

Un album introspectif

Contrairement au folk traditionnel, au rythme soutenu et à la légèreté de Courage Vol. 1: Soleil, le second volume est plus sombre, plus introspectif, plus personnel.

«Nous parlons cette fois-ci de sujets plus difficiles comme la rupture et la mort, mais toujours pour partager un message de courage. Le but est que notre musique aide les gens à passer à travers ces épreuves», explique Kelly Lefaive.

Le style est empreint de jazz, de rock, de musique de chambre et de musique électronique.

«Je suis très heureuse d’avoir joué ce soir avec notre groupe au complet», nous confie la chanteuse. Si Kelly Lefaive et Joëlle Westman étaient seules sur scène ces deux dernières semaines, elles ont pu retrouver hier soir leurs musiciens, et nous ont offert une soirée unique.

En plus de Derek Gray à la batterie et aux percussions, Neil Whitford à la guitare, et Vivienne Wilder à la contrebasse, la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau, alors en déplacement à Toronto, les a exceptionnellement rejoint.

The O’Pears

«Je suis également ravie d’avoir pu partager la scène avec le trio The O’Pears», ajoute Kelly Lefaive.

«Nous nous sommes rencontrées lors de notre tout premier concert qui était un plateau double. Leur musique est vraiment complémentaire de la nôtre, c’est pourquoi nous leur avons proposé de chanter sur trois de nos compositions.»

Les chanteuses de folk, Lydia Persaud, Jill Harris et Meg Contini ont assuré la première partie avant d’accompagner Georgian Bay sur quelques morceaux. Elles ont su, elles aussi, envoûter le public présent.

A cappella pour leurs premières compositions, les chanteuses ont ensuite pu démontrer qu’elles sont également douées pour jouer de la musique: guitare et mandoline.

Roi

Kelly Lefaive et Joëlle Westman ont profité de cette soirée de lancement pour rejouer quelques chansons de Courage Vol. 1: Soleil.

Parmi celles-ci, la chanson Roi, dont le clip est sorti sur internet il y a un mois et pour laquelle le duo a reçu le prix Stingray Rising Star.

«Cette chanson est inspirée d’une conversation que nous avons eue après avoir regardé La petite sirène. À la fin du film, la sirène Ariel doit abandonner sa voix pour changer son corps, devenir humaine et rejoindre son prince. Avec du recul, on a trouvé que ce message n’était pas approprié: les femmes ne doivent pas s’effacer pour vivre avec leurs maris. On a donc voulu faire ce morceau pour célébrer les femmes et les gens qui s’identifient comme femmes», nous explique Kelly Lefaive.

Concerts dans le salon

Georgian Bay s’accorde deux semaines de pause, puis le duo repartira pour trois semaines de tournée, à Sudbury et au Manitoba.

«La particularité, c’est que nous nous produirons chez des gens, dans leur salon! Ainsi, ils pourront inviter des amis, manger en même temps, nous parler à la fin. Ça apporte une perspective plus intimiste, plus communautaire qu’un concert en salle. C’est la formule que je préfère.»

Pour ceux qui ne pourraient pas s’y déplacer, Kelly Lefaive jouera le 6 novembre prochain avec ses sœurs et parents dans leur groupe Ariko, au Hugh’s Room à nouveau. Le groupe traditionnel folklorique sera en plateau double avec le groupe suédois-estonien Fränder.