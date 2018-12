Un voyage en images à travers les chefs-d’œuvre de la peinture

Gabriel Racle

9 décembre 2018 à 11h00 9 décembre 2018 à 11h00

Chefs-d’œuvre de la peinture, un nouveau livre des éditions Flammarion parcourt l’histoire de la peinture en repérant dans le temps et dans l’espace quelques-uns de ses plus célèbres expressions.

Il va sans dire qu’un tel ouvrage est utile, pratique, important tout en étant divertissant, et qu’il devrait avoir sa place dans les collections des bibliothèques publiques, collégiales, universitaires et même privées, par la synthèse et les références qu’il met à la disposition de tous, pas tellement par des textes, mais plutôt par des images plus faciles «à lire».

L’ouvrage se présente en quelque sorte comme un catalogue illustré qui offre au lecteur un aperçu de l’histoire de la peinture de ses origines fort lointaines à nos jours, pat une sélection des œuvres les plus remarquables qui ont marqué son cours.

Six périodes



La présentation des chefs-d’œuvre suit donc un ordre chronologique divisé en six périodes temporelles: 1000-1500, 1500-1500, 1600-1700, 1700-1600. 1800-1900, 1900 à nos jours. On le voit, toute l’histoire de la peinture est ainsi couverte, avec des repères temporels qui en facilitent la consultation si l’on recherche les tableaux sortant du lot qui marquent une période.

Un court texte, Regarder la peinture, qui provient d’un autre ouvrage de la même auteure, Karen Hosack Janes, Chefs-d’œuvre de l’art : Peinture (2011), ouvre le livre: «Les chefs-d’œuvre de la peinture se présentent sous bien des aspects. Le plus petit pourrait tenir dans une main, tandis que les plus grands déploient leur magnificence sur les vastes plafonds des palais et des églises.»

«Mais les peintures diffèrent aussi sur d’autres points. Le champ des représentations est immense: il va de la figuration minutieuse du monde naturel aux audacieux vertiges de l’abstraction et de la séduction intime des portraits aux interprétations des moments clés de l’histoire, de la mythologie ou de la littérature.»

«Les chefs-d’œuvre de la peinture comportent fréquemment des niveaux de signification dissimulés, mais une fois que l’on est entré dans les indices qui sont donnés, tout prend un sens. Trouver son chemin dans un grand chef-d’œuvre revient à partir pour un voyage d’exploration-séduction infinie d’un enrichissement toujours plus profond.»

Les chefs-d’œuvre

Les chefs-d’œuvre sélectionnés par l’auteure sont reproduits dans la couleur des originaux et en grand format, pleine page ou plus, ce qui permet d’en prendre véritablement connaissance. Une notice explicative d’une page au maximum donne d’utiles informations sur l’œuvre présentée.

Mais plutôt que d’épiloguer longuement sur ce qui a retenu l’attention de l’auteure pour en parler comme d’un chef-d’œuvre, une section intitulée «En détail» reprend une par une et séparément les différentes composantes pour montrer, par leur reproduction et par une courte explication, la valeur artistique.

On passe ainsi d’images en détail à un nouveau regard sur la peinture en revenant simplement à la page précédente. Cette façon de procéder est très originale, éducative et formatrice pour examiner ultérieurement d’autres peintures que l’om pourrait rencontrer, et elle mérite d’être soulignée et retenue.

Un glossaire donne en deux pages la signification de quelques termes, d’allégorie à triptyque. Il est suivi d’un index très détaillé et donc très complet. C’est un ouvrage aussi pédagogique que didactique.

66 peintures

Parmi les 66 peintures présentées, chacun retiendra sans doute celles qui plaisent le mieux à son goût. On ne peut donc mentionner ici que quelques œuvres à titre d’exemples de chefs-d’œuvre.

La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli, peint vers 1484-1485 (p. 38-41). La Grande Touffe d’herbes, un dessin d’Albrecht Dürer à l’aquarelle et la gouache (1503), actuellement au Musée Albertina à Vienne (p. 48-49). Bacchus et Ariane du Titien, 1523, visible à la National Gallery, Londres (p. 62-65).

Les Ambassadeurs, tableau peint par Hans Holbein le Jeune en 1533, actuellement conservé à la National Gallery (p. 66-69). Le Jugement de Pâris de Pierre Paul Rubens, 1630-33 ou 1636, Galerie de Peinture des Vieux Maîtres (p. 90-93)

Sans oublier les surprises des dernières pages consacrées aux chefs-d’œuvre dans lesquelles on trouve un portrait de Marilyn Monroe par le peintre étatsunien Andy Warhol (1928-1987), de 1967.

Un ouvrage unique

«Pénétrez au cœur de la peinture par le biais des images. Un schéma de navigation et de nombreux outils vous aideront à comprendre la composition de l’œuvre avant de découvrir ce qui se cache derrière chaque détail. Du Rouleau de Qingming, de Zhang Zeduan, à l’Athanor, d’Anselm Kiefer, l’auteur propose une sélection originale et représentative de l’histoire de la peinture.» (Éditeur)

«Ces études de grande qualité nous font pénétrer au cœur des œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art pour nous en faire découvrir le sens»(Commentaire d’un journal)

Partager cet article Facebook Twitter Courriel