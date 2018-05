Canadiennes-Françaises d’Oshawa : 60 ans de services à la communauté

L'Express

18 mai 2018 à 9h55 18 mai 2018 à 9h55

L’Association des femmes canadiennes-françaises d’Oshawa célébrait son 60e anniversaire lors d’une soirée de gala mémorable, le 5 mai dernier.

La célébration, ouverte par une messe commémorative, comprenait une exposition d’archives et de souvenirs d’antan, un repas et une soirée musicale animée par DJ Jacques Plourde qui a fait danser les invités sur les airs d’hier et d’aujourd’hui.

Pour l’occasion, le député fédéral Colin Carrie, la députée provinciale Jennifer French, le maire d’Oshawa John Henry, ainsi que de nombreux invités sont venus saluer 60 ans d’engagement et de présence auprès de la communauté francophone de Durham.

Engagement communautaire

«Pour permettre à une association comme la nôtre de se rendre à 60 ans, il faut tout un engagement communautaire», commente la présidente Johanne Blanchet.

«Nous avons eu besoin de trois ingrédients pour garder le cap et maintenir l’AFCF dans notre petit coin de pays en français: le soutien de nos membres et des conjoints, l’appui de la communauté et surtout le travail acharné de nos bénévoles impliquées depuis plusieurs années pour certaines.»

De nombreux messages de félicitations ont afflué de partout en province pour souligner le travail de ces femmes qui ont contribué de façon significative au rayonnement de la francophonie dans la région de Durham. Citons la gouverneure générale Julie Payette, la lieutenante-gouverneure Elisabeth Dowdeswell, la première ministre Kathleen Wynne, la ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde et bien d’autres.

Honneur aux présidentes

La soirée a aussi été marquée par la remise des certificats honorifiques du ministère des Affaires civiques aux présidentes d’hier et aux bénévoles de l’Association pour saluer leur engagement sans faille – pour certaines depuis plus de 50 ans – ainsi que les pionnières qui les ont quittées et dont le travail et la contribution ont été salués à titre posthume.

Le conseil de l’AFCF n’a pas manqué de souligner les 10 ans de présidence de Mme Blanchet et l’a remercié pour son leadership, son énergie et son temps dévoué à cette association. Accompagnée de quelques anciennes présidentes, c’est elle qui a coupé le gâteau d’anniversaire!

Notons que l’AFCF a été créée en 1958 afin de «promouvoir la francophonie dans les écoles, les foyers et la communauté d’Oshawa». Ses réalisations sont nombreuses et palpables dans la région. On leur doit notamment la mise sur pied de l’école élémentaire catholique Corpus-Christi et de la paroisse Assomption de Notre-Dame en collaboration avec le Club canadien-français.

L’AFCF encourage les femmes à s’impliquer dans cette association pour garder vivante la culture francophone dans la communauté.