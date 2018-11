Plongée au cœur de Liberty Village, ancien quartier industriel

Quartier jeune et dynamique

Charlie Courrent

12 novembre 2018

Le quartier de Liberty Village, entouré par la rue King et la Gardiner Expressway à l’Ouest de Toronto, est un concentré d’histoire où les années industrielles ont laissé des traces.

Un quartier isolé

Dans les années 1850, la zone de Liberty Village, qui devait au départ être un quartier résidentiel, fut coupée du reste de la ville par la construction d’une voie de chemin de fer.

Au lieu d’y accueillir des habitants, on y a construit une prison ainsi qu’une maison correctionnelle pour femmes.

Zone industrielle

À partir du 20e siècle, Liberty Village devient le cœur industriel de la ville: de grandes entreprises d’armement y installent leurs usines; les firmes manufacturières s’y implantent également.

Au cours des deux Guerres mondiales, les usines de Liberty Village ont produit en grande quantité des bombes et des armes.

Déclin

À la fin des années 1970, l’intérêt pour le rail subit un déclin au profit du trafic routier: dans ces circonstances, Liberty Village voit son tissu industriel s’effondrer.

Certains bâtiments sont démolis, d’autres laissés à l’abandon. Le quartier s’appauvrit de jour en jour et connaît ses pires années. Isolé et vidé de toute attractivité, il attendra les années 2000 pour connaître un nouveau souffle.

Embourgeoisement

À partir de 2000, Liberty Village n’a cessé de se développer et d’attirer les Torontois. Les rues se sont remplies de bureaux, de parcs, de boutiques et restaurants.

De nombreux artistes ont également ouvert leurs galeries dans les murs des anciennes usines. Le quartier se veut aussi très résidentiel et des appartements ont été construits adossés aux murs de briques.

Quartier branché

Artistes, jeunes travailleurs et entrepreneurs ont choisi de vivre de l’autre côté du chemin de fer. Le quartier, plutôt calme, mais bien relié au centre-ville, est aujourd’hui très prisé.

Pourquoi s’attarder quelques heures à Liberty Village? Tout d’abord, on y trouve de très bons restaurants et des bars avec terrasse, agréables en été. La population résidente est très jeune et dynamique, ce qui rend l’atmosphère assez détendue.

En vous baladant, vous pourrez apprécier les nombreuses peintures murales inspirées de l’art urbain. Début juin, il ne faut pas manquer le marché des producteurs annuel qui a lieu en plein cœur du quartier.

Surtout, ce petit bout de Toronto est relativement préservé de l’affluence des touristes, ce qui constitue un atout de taille!