Iris Gardet-Hadengue : son coeur balance entre la France et le Canada

How I Became Canadian à Toronto le 30 juin, avant le Fringe de Hamilton

Chloé Berry

27 juin 2018 à 14h00 27 juin 2018 à 14h00

À mi-chemin entre la France et le Canada, le coeur d’Iris Gardet-Hadengue balance entre ses irréductibles tics français et son amour pour les coutumes canadiennes.

Après Pardon My French, the Tales of a Parisian Mom in Canada en 2017, la comédienne franco-canadienne revient au Fringe de Hamilton du 19 au 29 juillet avec un tout nouveau spectacle.

How I Became Canadian explore la vie d’une Parisienne maintenant bien établie au Canada. «Après le premier spectacle, je n’ai pas pu tout dire et j’avais envie de lui donner une suite», nous explique Iris.

Une comédie attachante sur le fait de devenir un peu quelqu’un d’autre tout en restant attaché à des fondamentaux culturels très profondément ancrés.

Iris Gardet sera au Social Capital Theatre au 154 Avenue Danforth le 30 juin à 20h30 pour le rodage de son spectacle avant le Fringe Festival de Hamilton.

Goût de France

Le fromage et le vin de sa France natale manquent à la comédienne. La comédienne n’a pas trouvé d’équivalent à la mode à la française en Amérique du Nord. «Pour des pièces originales, j’achète mes vêtements en France. Les habits canadiens sont plus confortables», nous explique-t-elle.

Les Canadiens sont assez ponctuels, mais Iris souligne avec humour que cette pratique n’est pas taillée pour elle. «Je me soigne le plus possible, mais être en retard doit faire partie de ma génétique», nous confie Iris.

Mère de deux enfants, certains comportements parentaux ont attiré l’attention d’Iris. Le mode éducatif en France est plus strict selon elle. «Dans les parcs canadiens, je passais mon temps à faire la police avec les autres enfants qui empêchaient les miens de jouer», raconte la mère-comédienne.

Vie canadienne

Certes, Iris n’a pas pris le pli de certaines habitudes. Cependant, d’autres pratiques ont réussi à se faire une place chez la Parisienne et sont désormais bien ancrées dans sa vie quotidienne.

«J’adore pelleter la neige, j’ai chaud dès qu’il fait 5°C et je fais des barbecues au moindre rayons de soleil», s’amuse Iris, qui arbore fièrement son manteau d’hiver canadien.

Parisienne du 17e arrondissement, Iris avait pris l’habitude de laisser sa voiture au garage. Dans la capitale française, on se démoralise vite à prendre le volant. Depuis qu’elle réside ici, Iris nous avoue qu’elle a retrouvé le goût de la conduite. «Je suis devenue une adepte de la voiture même pour les courtes distances.»

Iris est également devenue plus patiente. La nervosité parisienne a laissé place au calme olympien canadien.

Une artiste qui évolue

Iris avait à coeur de pouvoir chanter sur scène. Ce sera chose faite. «Ça faisait longtemps mais je n’osais pas. Avec les cours de chant, je chante un peu mieux.» Dans son spectacle, nous pourrons retrouver six petites chansons originales de styles différents.

Le spectacle d’Iris n’est pas qu’un spectacle comique, il y a un versant émouvant. Iris ironise sur ses habitudes françaises qui ne la quitte pas, mais cela montre aussi qu’elle n’est pas prête à rompre les ponts avec sa patrie. «Changer de culture c’est une chose, mais arrêter de voir les gens qu’on aime en est une autre», précise-t-elle.

Par manque de temps et tenue par sa volonté de toucher un public le plus large que possible, Iris Gardet interprète sa comédie en anglais. Mais pourtant elle nous le’assure: «j’adorerais jouer mon spectacle en français». Une comédie dans sa langue maternelle, peut-être le prochain projet de la franco-canadienne?