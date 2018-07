Les langues officielles ont leur ministère

L'Express

18 juillet 2018 à 17h37 18 juillet 2018 à 17h37

Le premier ministre Justin Trudeau a séparé les Langues officielles du Patrimoine canadien dans les changements apportés ce mercredi 18 juillet à son Conseil des ministres. Les Langues officielles sont désormais associées à la Francophonie et au Tourisme, tandis que Patrimoine est jumelé au Multiculturalisme.

Mélanie Joly, autrefois ministre du Patrimoine canadien, œuvrera désormais à titre de ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, une nomination accueillie d’un bon œil par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) de même par de la Société économique de l’Ontario (SÉO).

La SÉO salue la création d’un ministère à part entière des Langues officielles et de la Francophonie. «C’est un jour historique et une avancée des plus significatives pour l’ensemble des francophones au Canada, et pour nous, Franco-Ontariens, c’est un signal très fort», selon le président Denis Laframboise.

La SÉO, qui gère des dossiers touristiques comme le développement de la Route Champlain et Écorismo Canada, a également hâte de travailler avec Mélanie Joly sur le volet touristique, ainsi qu’avec la nouvelle ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion, la députée de Markham-Thornhill Mary Ng.

Pour sa part, la FCFA applaudit l’engagement de Justin Trudeau de vouloir moderniser la Loi sur les Langues officielles. «Dans le concret, comment tout cela s’organisera-t-il?», s’interroge le vice-président Justin Johnson, qui entend examiner les lettres de mandat des ministres pour obtenir des réponses.

Pablo Rodriguez poursuivra les efforts menés par Mélanie Joly en tant que ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Ce député dans la circonscription montréalaise d’Honoré-Mercier était secrétaire parlementaire au ministère de l’Infrastructure et des Collectivités, ainsi que whip en chef du Parti libéral à la Chambre des Communes.

Également, Dominic LeBlanc, qui occupait les fonctions de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, devient ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur. Le député de Beauséjour, au Nouveau-Brunswick, occupera aussi la fonction de président du Conseil privé de la Reine pour le Canada. C’est l’un des plus proches conseillers et hommes de main de Justin Trudeau.

Parmi les autres changements au Conseil des ministres, mentionnons que le Manitobain James Gordon Carr passe des Ressources naturelles à la Diversification du commerce international, un dossier crucial à l’ère du protectionnisme américain.

Amarjeet Sohi, qui était ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, devient ministre des Ressources naturelles. L’Albertain écope des projets liés aux oléoducs, notamment l’achèvement controversé du projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain.

Une vedette montante du Parti libéral au Québec, François-Philippe Champagne, quitte le Commerce international pour l’Infrastructure et des Collectivités.

L’ancien chef de police de Toronto, Bill Blair, devient ministre de «la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé», un nouveau nom. La gestion de nos frontières et des migrations irrégulières est un autre dossier chaud, comme la légalisation du cannabis qu’il continuera de superviser.

D’autres ministères ont de nouvelles désignations: Carolyn Bennett est maintenant ministre des «Relations Couronne-Autochtones», Scott Brison devient président du Conseil du Trésor et ministre du «Gouvernement numérique».

Avec une dépêche de Samuel Gosselin-Bélanger (Francopresse)