Succès de la fête torontoise de la Bastille

16 juillet 2018 à 12h00 16 juillet 2018 à 12h00

Quelque 2000 personnes sont passées par le centre communautaire culturel Wychwood Barns ce samedi 14 juillet, pour le «Bastille Day» de la nouvelle Fédération tricolore de Toronto.

Sur toutes les lèvres: la partie France-Croatie du lendemain dimanche, en finale de la Coupe du monde de la FIFA, que les Bleus ont remporté 4-2, soulevant la liesse des Français dans les rues du centre-ville de Toronto.

Les organisateurs de ce Bastille Day redynamisé avaient rassemblé plusieurs exposants de produits et services commerciaux et communautaires pour les francophones ou francophiles.

L’événement s’appuyait aussi sur des prestations de chanteurs et musiciens locaux, et bien sûr sur des kiosques de traiteurs, pâtisseries et bistros français, pour faire le plein de visiteurs.

Malgré une petite pluie intermittente et la chaleur, tous les gens interviewés sur place par L’Express ont apprécié leur après-midi et leur soirée.

Sylbole français: une vieille 2 chevaux de Citroen. (Photos: Mathieu Guilleminot et Nathalie Prézeau) On pouvait jouer au Mölkky. La gastronomie française à l’honneur. On faisait la file au kiosque du bistro Mister Frenchy. La gastronomie française était à l’honneur. Le hall principal du centre culturel Wychwood Barns. (Photos: Mathieu Guilleminot et Nathalie Prézeau) La chanteuse Melyssa Rose. Quelques milliers de personnes ont participé au Bastille Day des Français de Toronto au cours de la journée et de la soirée du 14 juillet. La table du Centre francophone de Toronto. La table d’Oasis Centre des femmes. Des exposants heureux. La France est la première destination touristique au monde. La roue de fortune du Collège Boréal. La roue de fortune de TFO. Info sur les programmes d’études en France. Plusieurs commerces ont profité du rassemblement franco-torontois du 14 juillet. Tous les moyens sont bons pour attirer l’attention. Des visiteurs intéressés aux produits et services français. Toujours populaire avec les enfants: le maquillage de visage. Plusieurs bénévoles ont assuré le succès du Bastille Day de la Fédération tricolore. Les jeux d’eau du parc pour enfants du centre Wychwood Barns. Le centre culturel Wychwood Barns accueillait le Bastille Day ce samedi 14 juillet.