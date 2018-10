Wanda Plus TV : promouvoir la culture africaine

Charlie Courrent

Créée le mois dernier à l’initiative de José Ndzeno, Wanda Plus TV est une nouvelle chaîne torontoise dédiée à la promotion de la culture africaine.

José Ndzeno

José Ndzeno, à Toronto depuis 2011, est un ingénieur en mécanique d’origine camerounaise. Avec l’appui de plusieurs collaborateurs, il a fondé Wanda Plus TV, une chaîne de télévision cybernétique.

«On travaille dessus depuis plus de six mois et on a diffusé la première émission d’une heure et demie début septembre», nous explique-t-il.

La création de cette chaîne est une occasion rêvée pour lui, habituellement très timide, de s’exprimer publiquement. «Il y a beaucoup de choses à dire, et nombreuses sont les personnes qui aimeraient s’exprimer à la télévision», avance-t-il pour justifier le lancement du projet.

Plateformes de diffusion

La première émission a été présentée en direct sur Facebook par Duvalier Monkam, également chroniqueur à CHOQ-FM 105.1, et José Ndzeno. «Nous commençons sur Facebook et YouTube, où nous allons créer notre chaîne très prochainement. À terme, nous aimerions être diffusés de manière plus large en s’associant avec des géants comme Bell ou Rogers», affirme le fondateur.

Par ailleurs, des partenaires en Afrique relaient déjà la chaîne et diffusent les émissions.

Focalisé pour le moment sur une retransmission hebdomadaire, l’objectif affiché est de fonctionner comme une chaîne de télévision classique, proposant chaque jour un programme diversifié.

Beauté de l’Afrique

«La culture africaine n’est pas assez représentée dans la région», estime José Ndzeno. Ce projet entend ainsi la mettre en avant dans sa diversité, sa richesse et surtout son côté positif.

«Je veux qu’en regardant Wanda Plus TV, les téléspectateurs retiennent le bon côté de l’Afrique.»

Pour en faire la promotion, de nombreux thèmes en rapport avec le continent africain seront abordés: culture, cinématographie, danse, éducation, emploi, immigration.

Diffusion internationale

Bien que principalement destinée à la communauté africaine de Toronto, Wanda Plus TV conservera un aspect bilingue en sous-titrant en anglais ses émissions. Une manière de faciliter sa diffusion en Afrique ainsi que dans le monde entier.

«On souhaite proposer un nouveau contenu à la population canadienne et mondiale par l’intermédiaire d’une chaîne qui se veut internationale», explique José Ndzeno.