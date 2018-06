Richard Kempler DG du Club Canadien

L'Express

Le Club canadien de Toronto a nommé cette semaine Richard Kempler au poste de directeur général à partir du 1er juillet. Il succède à Jean-C. Martin, qui a rejoint la société BEVA Learning Institute d’Ottawa en qualité d’associé.

Natif de Toronto, Richard Kempler bénéficie d’une expérience internationale de plus de 20 ans en matière de direction d’entreprises, notamment dans le domaine culturel et dans les services professionnels.

Dernièrement, M. Kempler dirigeait Detroit Productions Inc., société d’événementiel et agence de traduction, dont il conservera la présidence.

Il reste président du Conseil d’administration de la Franco-Fête de Toronto jusqu’en mars 2019. Il pilote depuis longtemps le projet de Maison de la Francophonie de Toronto, désormais associé au projet de carrefour francophone de l’Université de l’Ontario français.

«Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée. Mes priorités consisteront à développer les activités du Club canadien et, notamment, à mettre en oeuvre pour 2019 la deuxième édition des Prix RelèveTO», explique M. Kempler.

La présidente du Club canadien, Monique Telmosse, de même que son successeur en septembre, Dominic Mailloux, remercient Jean Martin d’avoir assuré, «avec une grande implication», la direction générale de l’organisme pendant 25 ans, et lui souhaitent «plein succès dans ses prochaines activités».

Le Club canadien de Toronto a été fondé en 1986 en vue de rassembler les gens d’affaires et professionnels francophones et francophiles de la région de Toronto, et de «prêter une tribune à des conférenciers et conférencières au coeur même des grands défis contemporains».