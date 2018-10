Les Archives publiques de l’Ontario, centre historique de la province

Charlie Courrent

19 octobre 2018

Fondées en 1903 à Toronto, les Archives publiques de l’Ontario rassemblent des milliers de documents retraçant l’histoire de la province. Situées sur le campus de l’Université York, elles sont accessibles au public occasionnellement.

271 tours CN

Les Archives publiques de l’Ontario, deuxièmes plus grandes du pays derrière Bibliothèque et Archives Canada, présentent des collections aussi riches que variées.

Avec 6 500 000 photographies, 130 000 cartes, plus de 317 000 dessins d’architectes ou encore 37 000 heures d’enregistrements sonores et d’images en mouvement, ce lieu est véritablement une référence en termes de conservation de documents historiques.

De plus, ces archives rassemblent approximativement 150 000 mètres de documents textuels qui, entassés les uns au-dessus des autres, correspondraient à la hauteur de 271 tours CN.

Métier d’archiviste

Serge Paquet, archiviste de référence aux Archives publiques de l’Ontario depuis 13 ans, nous a fait visiter les lieux. Son quotidien consiste à acquérir les documents liés à l’histoire de la province, à les gérer et à les rendre accessibles au public.

Archiviste depuis maintenant 28 ans, Serge Paquet connaît les rouages du métier. «Ma mission est d’aider notre clientèle à consulter nos collections et à utiliser les outils de recherche que nous mettons à leur disposition», précise-t-il.

Vaste collection

Les collections rassemblent une vaste gamme de documents, de toute sorte et d’origines diverses. «Cela peut aller des dossiers du gouvernement provincial aux documents de familles, d’individus, de commerces et d’organisations représentatives de la province et de son histoire», détaille Serge Paquet.

Outre les documents issus du gouvernement, de nombreuses pièces émanant du secteur privé ou familial servent à reconstituer des arbres généalogiques.

«Les acquisitions de ce type de documents se fondent sur la signification provinciale de leurs créateurs et sur la manière dont ils sont représentatifs d’un secteur donné de la société ontarienne», ajoute-t-il.

Ouverture au public

Rendre le patrimoine documentaire accessible au public est un objectif majeur pour le service d’archives de la province. C’est pourquoi tous les visiteurs peuvent accéder aux archives et consulter quasiment toutes les collections librement.

Cependant, l’accès à certains dossiers est gouverné par les lois sur la protection de la vie privée, ou les ententes de dons.

«En outre, nous offrons des tours de groupes, présentant des sections normalement fermées au public», précise Serge Paquet.

Contrôle des conditions

Les voûtes, dans lesquelles sont entreposés la grande majorité des documents, sont soumises à des mesures de contrôle des conditions d’entreposage (température, degré d’humidité, quantité de lumière). En cas d’incendie, par exemple, un système diffuse une vapeur d’eau qui permet de limiter les dommages ou pertes de documents.

«Nous faisons l’acquisition et nous préservons des documents créés en format numérique. D’ailleurs, nous nous sommes engagés à offrir plus de documents en ligne», conclut Serge Paquet.