Allez «résister» au Salon du livre de Toronto

Un autobus partira du Salon du livre de Toronto, samedi 1er septembre vers midi, pour transporter ceux qui veulent manifester vers 13h – comme dans une quarantaine d’endroits en province – devant le bureau de circonscription du premier ministre Doug Ford à Etobicoke.

L’autobus reviendra vers 15h à la Bibliothèque de référence de Toronto, où se déroule l’événement annuel depuis mercredi.

Le président du Salon du livre, Valéry Vlad, en a fait l’annonce mercredi soir lors de l’ouverture officielle, au cours de laquelle plusieurs participants ont évoqué les atteintes aux services et aux droits des Franco-Ontariens annoncées la semaine dernière par le gouvernement conservateur: gel du projet d’université franco-ontarienne à Toronto et rétrogradation du commissariat aux services en français.

Visiter le Salon, y acheter des livres et y saluer les auteurs présents sont d’ailleurs aussi des gestes de «résistance» aux mesures anti-francos du gouvernement, ont indiqué les responsables du Salon.

Il est également question de bousculer le programme du Salon pour inclure, samedi avant-midi, un débat de politiciens des quatre partis politiques ontariens sur la francophonie.

Déjà, lors de l’ouverture officielle du Salon, les discussions allaient bon train sur le sort de la députée rebelle Amanda Simard, qui a finalement annoncé jeudi matin qu’elle quittait le caucus conservateur pour siéger comme indépendante à l’Assemblée législative.

C’est l’écrivain torontois d’origine française Daniel Soha qui a remporté le prix littéraire Christine Dumitriu van Saanen 2018 du Salon du livre de Toronto, pour le tome 2 de ses Chroniques tziganes: La légende de Joe Magarac, une saga familiale sur quatre générations et quatre pays.

Gabriel Osson, le président de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF), qui co-commandite ce prix, a dévoilé le nom du gagnant mercredi soir à l’ouverture du Salon.

Gabriel Osson était lui-même en lice, l’an dernier, pour le prix qui porte le nom de la fondatrice du Salon du livre de Toronto, décédée en 2008. Cette année, le jury a lu une vingtaine d’ouvrages et avait sélectionné Michelle Deshaies (XieXie) et Michel Thérien (Des vallées nous traversent) comme finalistes avec Daniel Soha.

«Je ne suis pas un auteur du terroir», a expliqué Daniel Soha en remerciant le jury. «Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe quand on quitte le terroir… Et Toronto est, pour un grand nombre de personnes, le terroir de ceux qui ont quitté leur terroir.»

La mascotte de la ville-reine, le raton-laveur, correspond d’ailleurs bien à cette réalité, selon lui. «Quand il y avait surtout des forêts en Ontario, le raton-laveur était un animal des forêts. Quand il y a eu des campagnes, il est devenu un animal des campagnes. Maintenant qu’on a des villes, il vit dans les villes.»

«Mais, en ville, il ne lave plus…» Ce qui amène Daniel Soha à demander: «Si l’homo sapiens quitte son terroir, reste-t-il sapiens?»

Le Salon du livre honore chaque année une personnalité «qui sert d’une façon particulière le fait culturel français en Ontario».

On savait déjà qu’Yves Turbide, le directeur général de l’AAOF, était le choix du conseil d’administration du Salon cette année.

«Il faut se serrer les coudes face aux attaques contre les Franco-Ontariens», a dit M. Turbide. «Nous avons le droit d’exister.»

Surprise: on a aussi profité de la circonstance pour remettre une seconde plaque à Nadia Moalic-Gahagnon, une bénévole et membre de l’organisation du Salon du livre depuis les touts débuts en 1992, qui s’en est montrée très émue.

Un ouvrage-hommage au linguiste, écrivain et chroniqueur à L’Express Pierre Léon, décédé en 2013, sera lancé au Salon du livre samedi, de 15h à 17h, par les éditions du Gref.

Le professeur Alain Baudot, qui dirige les éditions du Gref, précise que l’artiste Françoise Léon, la fille de Monique Maury Léon et Pierre Léon, participera à l’événement.

Le livre Hommage à Pierre Léon : au prisme de la voix est publié en collaboration avec la Do.Ri.F. Università, l’Université Roma Tre et l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Il réunit les textes de collègues, anciens étudiants et amis de Pierre Léon.

En 2016, Alain Baudot avait parlé de Pierre Léon lors d’un colloque international du Centre d’études italo-françaises, à Rome.

Une soirée littéraire est organisée de 17h à 20h jeudi soir au Salon du livre, toujours au 2e étage de la Bibliothèque de référence de Toronto, rue Yonge au nord de Bloor.

Vendredi soir à 19h, après des rencontres d’auteurs, une scène à micro ouvert accueillera des poètes, chanteurs, musiciens, slameurs et humoristes.

Toute la journée de samedi est émaillée d’activités thématiques avec des auteurs de tous les genres littéraires et de tous les horizons de la francophonie.

