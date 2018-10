Les Franco-Ontariens aussi chantent du country

Claire Gillet

En plus d’être le co-créateur du groupe Swing, propriétaire de la maison de disques Lafab musique et gérant d’artistes, Michel Bénac est, depuis quelques mois, membre du conseil d’administration de l’association de la musique country de l’Ontario (CMAOntario).

À plusieurs reprises ces dernières années, il avait mis un point d’honneur à faire connaître le country franco à l’association.

Cela a porté ses fruits puisque le CA a décidé d’ajouter un prix qui sera décerné à l’artiste ou au groupe francophone country de l’année au gala de CMAOntario… et ça se fera dès le prochain gala, le 16 juin à Ottawa!

«C’est un moment historique pour les Franco-Ontariens», se réjouit la vedette.

Une volonté des anglophones

Ces deux dernières années, Lafab musique a lancé une «mission exploratoire» aux galas de CMAOntario. Le but était d’informer les organisateurs de l’existence d’artistes franco-ontariens qui jouent de la musique country, et de voir leurs réactions.

«Ils ont commencé à s’intéresser à ces artistes. À vrai dire, ils n’avaient simplement pas pensé qu’il puisse y avoir du country francophone issu de l’Ontario, et non du Québec», explique Michel Bénac à L’Express.

Pourtant la liste est impressionnante: Gabrielle Goulet, Chuck Labelle, Stef Paquette, Mélanie Brûlée, Ariko, Georgian Bay, Hey Wow, Kristine St-Pierre, Céleste Lévis, Moonfruits, etc… Et LGS (Le Groupe Swing)? «Non, trop pop!»

C’est en juin de cette année que les membres de CMAOntario lui ont demandé de se présenter au CA, et il a été élu. Ce sont ensuite les anglophones qui se sont penchés sur l’inclusion de la francophonie. «Ce sont eux qui sont à l’origine de la création du prix; j’ai simplement été le lien qui manquait entre les deux communautés.»

Un geste avant-gardiste

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait déjà un prix franco dès 2019, alors même que les francophones représentent seulement 4% de la population de la province. Ce que CMAOntario fait cette année est tout à fait avant-gardiste», déclare Michel Bénac.

«Les gens se sont battus pour qu’Ottawa devienne bilingue. Maintenant que c’est le cas, le sujet a été relayé dans un tiroir. Il faut encourager davantage d’inclusion, l’Ontario devrait suivre ce genre de comportement.»

À présent, l’auteur-compositeur-interprète espère que cette démarche pourra inciter d’autres associations à reproduire le même schéma. «Le but serait que les différents festivals qui cherchent des artistes franco aient le réflexe de regarder vers l’Ontario et non plus vers le Québec.»

Par ailleurs, le fait que ces artistes de country traditionnelle ou de folk puissent gagner un prix anglophone représenterait un grand bond dans leurs carrières. «Être à la hauteur de Meghan Patrick, vous vous rendez compte? On a besoin de cette notoriété-là!»

La liste des nominations au gala de CMAOntario sera dévoilée au début de 2019.

Swing : la tournée d’adieu

De son côté, Michel Bénac vient d’annoncer une importante nouvelle à son public. Cet hiver, Swing prépare sa tournée d’adieu intitulée Le grand salut.

«À l’occasion du 20e anniversaire de la sortie de notre premier album, La chanson sacrée, on a décidé de mettre fin à notre carrière», confirme le chanteur à L’Express.

Pourtant, le duo formé de Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet (auquel s’ajoutent plusieurs autres musiciens sur scène et en studio), est encore aujourd’hui dans le top 5 du palmarès TOP 100 des radios commerciales depuis 6 semaines, après la sortie de leur nouveau tube On perd la tête.

En septembre, le titre a été joué lors de l’ouverture de la nouvelle saison de l’émission de télévision Tout le monde en parle. «Ça a été un grand moment de ma carrière», admet Michel Bénac.

Alors, évidemment, une pareille nouvelle a de quoi surprendre. «La vie change, mais on va célébrer la grande carrière qu’on a eue!», ajoute celui qui compte maintenant se dédier à Lafab musique. Pour assister aux premiers des derniers shows de Swing, rendez-vous le 6 décembre à Kingston et le 8 décembre à Ottawa.