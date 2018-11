La programmation informatique s’invite dans nos écoles

Charlie Courrent

15 novembre 2018 à 13h00 15 novembre 2018 à 13h00

L’ONG Kids Code Jeunesse, créée en 2014 par Katherine Arthur, souhaite rendre accessible les ressources programmatiques aux enfants dans les écoles, mais aussi à des adultes, éducateurs ou directeurs d’entreprises.

Depuis 1 an à Toronto

Cette organisation non gouvernementale s’est implantée à Toronto il y a seulement un an. Toutefois, elle était déjà présente un peu partout dans le pays depuis 2014, en Colombie-Britannique ou encore en Alberta.

Kids Code Jeunesse, dont le siège est à Montréal, s’invite dans les écoles afin de proposer aux élèves des ateliers de programmation.

Son intervention prend place également dans les bibliothèques municipales, ainsi que lors d’ateliers occasionnels au sein de grandes compagnies telles que Google ou Microsoft.

Programmation ludique

Les missions de l’ONG semblent répondre à un besoin dans les écoles du pays. «Notre société évolue et nous souhaitons former les élèves et les éducateurs aux outils indispensables et nécessaires pour le futur», nous explique Maddie Cugno, la coordonnatrice régionale.

L’activité principale consiste à introduire la programmation de manière ludique dans les établissements scolaires. À côté de cela, des projets plus poussés sont mis en place à destination des éducateurs ou directeurs d’entreprises sur des thèmes plus sophistiqués.

6 à 14 ans

Les ateliers organisés par Kids Code Jeunesse dans les écoles sont destinés aux élèves de la 3e à la 8e année, âgés de 6 à 14 ans.

Pour leur apprendre les rudiments de la programmation informatique, les formateurs de l’ONG se focalisent sur l’informatique via des méthodes algorithmiques présentées sur des ordinateurs en classe. Ces derniers visent à rassurer les enfants quant à la difficulté de la programmation.

Forte demande des francophones

Chaque atelier est à la fois présenté en anglais et en français par les employés de Kids Code Jeunesse. Ce bilinguisme est une donnée importante aux yeux de Maddie Cugno.

D’autant qu’elle a remarqué une demande plus importante de la part des écoles françaises. Le développement de l’ONG est d’ailleurs fortement corrélé avec les activités dans les écoles francophones.

«Les jeunes pourront ainsi réfléchir et travailler à des projets énergisants et créatifs en recourant à la programmation informatique. Cette initiative respecte notre mission qui définit nos élèves en tant que citoyennes et citoyens du monde aptes à prendre une part active dans notre société moderne façonnée par les nouvelles technologies», s’est félicité Martin Bertrand, directeur de l’éducation du Conseil Scolaire Viamonde, à l’origine du partenariat avec Kids Code Jeunesse.