Rejlander : inventeur de la photographie artistique

Gabriel Racle

25 novembre 2018 à 11h00 25 novembre 2018 à 11h00

C’est au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa qu’une première mondiale est offerte aux visiteurs avec l’expo Oscar G. Rejlander, artiste photographe.

Elle a un double intérêt: nous faire connaître et apprécier la méthode photographique du grand maître de cet art qu’est Oscar Gustaf Rejlander, et découvrir l’évolution des techniques photographique évoluant au fil des ans.

Inventeur du genre



Jusqu’au 3 février 2019, le Musée présente quelque 140 œuvres de Rejlander, connu comme le «père de la photographie artistique».

Même s’il y a des incertitudes au sujet des débuts de cet artiste suédois, né sans doute en 1813 et fils d’un tailleur de pierre, on sait qu’il a abordé très tôt la photographie.

Après avoir étudié l’art à Rome où il vit en exécutant des réalisations picturales et des photographies de panoramas, de paysages, Oscar Gustaf Rejlander gagne ensuite l’Angleterre et s’établit à Lincoln, dans le Sud-Est.

Peintre de formation



Oscar Rejlander abandonne la première orientation qu’il pensait suivre, peintre et portraitiste, après avoir étudié de près la photographie et s’être rendu compte qu’elle pouvait, beaucoup plus que la peinture, saisir les moindres détails.

Ses collègues et ses amis garderont le souvenir d’un homme gentil, drôle et généreux, «aimé de tous ceux qui le connaissaient».

Mais Rejlander ne se tourne vers la photographie qu’en 1853, à 39 ans.

Le portraitiste

«A-t-il été inspiré par la première exposition de la Royal Society of Arts exclusivement consacrée à la photographie, Exhibition of Recent Specimens of Photography (1852), qui réunissait quelque 400 épreuves de 76 photographes?»

A-t-il aussi subi l’influence de Nicolas Henneman, un ancien assistant de Fox Talbot, un des pionniers britanniques de la photographie? Rejlander s’installe à Wolverhampton vers 1846 et se spécialise dans la photographie de portraits.

Il participe à l’Exposition universelle de 1855 à Paris. En 1857, il réalise un de ses travaux allégoriques les plus connus, The Two Ways of Life, résultant d’un photomontage de 32 images.

Il s’installe à Londres en 1862. À partir de 1870, il est membre de la Photographic Society. Il meurt en 1875 alors qu’il exploite quatre studios de photos dont trois à Londres.

Rétrospective

Le MBAC offre donc une toute première rétrospective sur la vie et l’œuvre du photographe Oscar Gustaf Rejlander. Elle comprend, comme indiqué, quelque 140 œuvres couvrant plus de 30 ans de carrière du père de la photographie artistique, ainsi que des peintures et des dessins de l’artiste rassemblés pour la première fois

«Oscar Gustaf Rejlander occupe une place centrale dans l’histoire du médium. Il a été l’un des premiers artistes à montrer comment la photographie pouvait utiliser l’allégorie et le récit au même titre que les arts plus traditionnels que sont la peinture et le dessin», a déclaré le directeur général du Musée, Marc Mayer.

Quelques oeuvres non photographiques



L’exposition s’ouvre sur les œuvres des débuts de Rejlander durant ses années en Angleterre, de 1839 à 1853. Cette section comprend certaines de ses œuvres non photographiques, dont un dessin à grande échelle, aux côtés de quelques-unes de ses premières photographies de paysages.

La deuxième section de l’exposition présente plusieurs autoportraits de Rejlander et de son épouse Mary. La troisième section expose des mises en scènes de la vie quotidienne et des séries de photographiques que Rejlander a réalisées pour l’usage d’autres artistes.

Recomposition d’images

Une section entière est consacrée à l’œuvre Les deux façons de vivre, alors que la dernière section présente certaines des études sur les expressions faciales que Rejlander a réalisées pour Charles Darwin en préparation de son ouvrage The Expression of Emotion in Man and Animals [L’expression des émotions chez l’homme et les animaux], publiée en 1872.

«Les photographies de Rejlander sont aujourd’hui d’une grande pertinence pour les artistes qui combinent et recomposent les images, non à partir de négatifs sur verre, mais en recourant à des outils numériques», a souligné la commissaire de l’exposition, Lori Pauli, conservatrice de la photographie à l’Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada.

Livre de photographies

L’exposition s’accompagne d’un ouvrage comptant quelque 225 images en couleur sépia ou en noir et blanc.

Il comprend des essais de la commissaire, Lori Pauli, Comment Rejlander est devenu de père de la photographie (p. 19-55 illustrées), et de collaborateurs: La «plasticité» de l’atelier de Rejlander, Collectionneurs, copistes et collaborateurs: les relations de Rejlander, Donner son corps à la science. Les photographie de Rejlander pour Charles Darwin.

Suivent des photos de personnages qui, à quelques exceptions, illustrent les pages suivantes (98-298) et un index termine ce remarquable ouvrage.

Partager cet article Facebook Twitter Courriel