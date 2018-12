Serge Paul président de l’ACFO-Toronto

L'Express

Deuxième acte, découlant de son assemblée générale annuelle du 11 décembre dernier, le conseil d’administration de l’ACFO-Toronto vient de désigner Serge Paul à sa présidence.

Déjà omniprésent dans la francophonie torontoise depuis plus de 10 ans, l’agent de liaison communautaire du Conseil scolaire Viamonde succède à Constant Ouapo, qui quitte Toronto pour prendre la direction générale de l’Entité 1 sur les soins de santé en français à Windsor.

Originaire de France, Serge Paul est un professionnel du marketing et des relations publiques. On le sait aussi fan de cinéma, de bandes dessinées et de jeux de société. Il a fait partie du CA de la Chambre de Commerce française à Toronto, du Centre de Service et de Santé de Peel-Halton à Mississauga, et du Comité communautaire consultatif francophone de la Police de Toronto.

Albertine Chokoté a été élu au poste de secrétaire au CA de l’ACFO-Toronto. Elle sera épaulée dans ses fonctions par Nathalie Nadon. Les autres membres nouvellement arrivés, Stéphane Hamade et Tom Galaty, prêteront main-forte au trésorier, aux communications et aux évènements.

Le nouveau conseil d’administration se rencontrera d’ici la fin janvier pour revoir son plan stratégique et établir ses priorités. Le lobby politique des Franco-Torontois veut notamment mieux appuyer les démarches de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario pour faire renverser les récentes décisions du gouvernement provincial défavorables à la francophonie.