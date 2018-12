Du livre ouvert au micro ouvert

Claire Gillet

5 décembre 2018 à 15h00 5 décembre 2018 à 15h00

Cyril Mignotet et Florian François, les deux créateurs de Franc’Open Mic, sont décidément partout.

Après le quatrième anniversaire de leur scène à micro ouvert en octobre dernier, nous les avons retrouvés la semaine dernière au Salon du livre de Toronto , qui avait lieu du 28 novembre au 1er décembre à la Bibliothèque de référence.

Atelier de slam

Les deux artistes ont notamment organisé un atelier de slam pour les visiteurs du Salon: l’occasion pour certains de découvrir la discipline.

Novice, Jacqueline s’est prêtée au jeu. Le même soir du 30 novembre, elle a accepté de monter sur scène pour lire son texte, acclamée par le public.

Micro ouvert

Plusieurs artistes se sont succédés sur le devant de la scène du «Café des littéraires» du Salon au cours de la soirée.

Spectacles humoristiques, lectures de poésie, de textes et de slam, chansons, jongleries… Le public a une fois de plus eu la chance d’assister à une programmation éclectique et bon enfant.

Le lendemain matin, 1er décembre, sur la scène du Salon du livre, la chorale Les enchanteurs de la région de York a présenté quelques chansons de Noël, mais aussi – journée de mobilisation franco-ontarienne oblige – l’hymne Notre place.

Artiste à 10 ans

Par ailleurs, affichés aux murs du salon, les peintures d’une jeune francophone ont marqué les visiteurs. À seulement 10 ans, Sophia Léopold réalise des œuvres impressionnantes pour son jeune âge.

L’humoriste Iris Gardet. Stéphanie Corriveau, poète. L’humoriste Daniel Pokorn. La chanteuse Mélanie Guillaume. Gaëtan, humoriste. Michelle Laframboise, auteure de science-fiction jeunesse et éditrice. La chorale Les enchanteurs, de la région de York, au Salon du livre samedi matin. Le Salon du livre de Toronto, un événement annuel, est à la fois une foire commerciale et un festival d’auteurs. Un coin pour les touts petits au Salon du livre samedi. Peter Kupidura, coordonnateur des services en français de la Bibliothèque de Toronto. L’auteur Viateur Lefrançois. L’auteure de XieXie, Michelle Deshaies, finaliste au prix Christine-Dumitriu-van-Saanen 2018. La proprio de la Librairie Mosaïque de Toronto, Happie Testa. L’auteure jeunesse Diya Lim. L’auteure jeunesse Mireille Messier. Une éditrice conseille une jeune lectrice.