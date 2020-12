Revue de l’année 2020 pour la francophonie torontoise

L’auteure franco-ontarienne Mireille Messier reçoit le très convoité Christopher Book Award pour son livre Sergeant Billy – The True Story of the Goat Who Went to War. En octobre, elle recevra aussi le prix de littérature jeunesse de l’Association des auteurs de l’Ontario français.

Au cours du printemps et de l’été 2020, nous avons croisé plusieurs entrepreneures exceptionnelles:

MAI

350e anniversaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, la plus vieille entreprise en Amérique du Nord!

Rencontre avec Olga Lambert, bénévole extraordinaire depuis 25 ans au sein de divers organismes.

Interview avec Robin Cantin, «wikipédien» qui a rédigé 51 textes et contribué près de 5000 fois à des articles dans l’encyclopédie publique. Justement, la communauté scientifique de l’ACFAS avait invité professeurs et étudiants à une série d’ateliers pour mieux comprendre Wikipédia.