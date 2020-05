Yves Lévesque nouveau directeur général de l’AFOCSC

Yves Lévesque, ancien président du Conseil scolaire catholique MonAvenir, particulièrement actif dans la francophonie de la région de York, la banlieue nord de Toronto, deviendra dès le 1er juin directeur général de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC).

Il occupait jusqu’à récemment la fonction d’agent de liaison communautaire dans les régions de Simcoe et de York au sein du Conseil scolaire catholique MonAvenir, l’un des huit conseils membres de l’AFOCSC.

«Yves Lévesque fera bénéficier l’AFOCSC de sa grande connaissance du système d’éducation catholique de langue française», indique la présidente Johanne Lacombe. «Il comprend les priorités de l’AFOCSC, de ses membres, de leurs employés, des parents et surtout des élèves.»

Il connaît aussi les enjeux gouvernementaux, fait valoir l’AFOCSC. Et «ses qualités de communicateur et son expérience en gouvernance, coaching et gestion du marketing faciliteront sûrement le développement de solutions gagnantes et rassembleuses dans l’atteinte des objectifs de l’Association».

Yves Lévesque est actif au sein de la Mission Saint-Frère-André à Aurora. Il siège au conseil d’administration de l’Entité 4 pour la planification des services de santé en français. Et il soutient plusieurs projets de développement communautaire.