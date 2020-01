Kelly Burke et Paul Dubé veulent «regagner la confiance» des Franco-Ontariens

Considérée comme une rétrogradation et survenant en même temps que l’annulation du financement de l’Université de l’Ontario français (restauré en septembre), l’affaire avait soulevé la colère des Franco-Ontariens et avait trouvé des échos dans tout le pays.

… à la confiance

«Les Services en français relèvent maintenant d’une organisation plus puissante», fait valoir Paul Dubé, «et Mme Burke aura la même latitude et les mêmes pouvoirs que M. Boileau». Il compare la situation à celle d’un avocat qui travaille seul (l’ex-Commissariat) à celle d’un avocat qui se joint à un cabinet établi aux ressources plus importantes (son bureau).

Tous deux se disent conscients qu’il leur faut «regagner la confiance» de la communauté. Mme Burke, une avocate qui a passé plus de 20 ans dans la haute fonction publique ontarienne et qui connaît déjà les dossiers et les intervenants.

Rebâtir l’équipe

Ses priorités sont aujourd’hui de rebâtir l’équipe du Commissariat, recommencer à surveiller la prestation des services en français et «rehausser le profil de la communauté franco-ontarienne» au gouvernement et dans la bureaucratie de la province.

Kelly Burke promet de rester aussi «proactive» que l’était François Boileau, de continuer de se pencher sur les problèmes «systémiques», et de toujours «éduquer le gouvernement et la bureaucratie» sur les droits et les besoins des francophones.