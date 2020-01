Kelly Burke est la nouvelle Commissaire aux Services en français

Selon M. Dubé, les francophones bénéficient d’un organisme «plus puissant et plus influent» pour promouvoir leurs droits, et «la nouvelle Commissaire œuvrera au sein d’un organisme plus vaste, doté de plus d’expérience, avec un mandat plus large. Elle sera proactive, très présente et ouverte à la communauté.»

Son rôle est aussi de «prendre ardemment la défense des droits aux services linguistiques en français», promet-il.

Indépendant et impartial

L’Ombudsman est un officier de l’Assemblée législative de l’Ontario, censé être indépendant et impartial – comme était censé l’être l’ancien commissaire aux services en français – qui examine et règle les plaintes du public sur les organismes du gouvernement provincial.

Outre les services en français, M. Dubé a aussi hérité l’an dernier du mandat de surveillance des services de protection de l’enfance. Sous le gouvernement libéral, son mandat avait déjà été élargi aux municipalités, aux universités et aux conseils scolaires.

L’Ombudsman n’infirme pas les décisions des élus et n’établit pas de politique publique, mais il fait des recommandations pour «garantir l’équité, la transparence et la responsabilisation dans l’administration». Ses recommandations sont souvent acceptées.