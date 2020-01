Revirement: la Bibliothèque de Toronto offrira encore plus de livres en français

«Nous renversons la décision et nous conservons tous les livres en français sauf les plus endommagés et dépassés», dit-elle maintenant.

Bilinguisme

Le bureau du maire Tory a confirmé la bonne nouvelle après en avoir discuté avec la Bibliothécaire en chef Vickery Bowles.

À une époque où la communauté francophone de Toronto est en croissance et où de plus en plus de Canadiens-Anglais souhaitent devenir bilingues et envoient leurs enfants dans les écoles d’immersion française, la décision initiale d’élaguer les collections de livres français avait suscité stupéfaction et colère.