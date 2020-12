Les ministères ont rarement un plan pour servir les Franco-Ontariens

Ce genre de failles «préoccupe beaucoup» la Commissaire.

«On s’assure de toujours identifier comment se sent le plaignant dans les circonstances de la plainte. Par exemple, lorsqu’une alerte nucléaire est diffusée uniquement en anglais, comme on l’a vu en janvier dernier, il y a une peur qui s’installe, une incertitude, et ça me préoccupe énormément que la communauté francophone n’ait pas l’information en même temps.»