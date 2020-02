Nouveau record historique pour les Raptors

Les Raptors de Toronto sont sur un nuage depuis maintenant plus de trois semaines. Face aux Timberwolves du Minnesota, lundi soir, ils ont enchaîné une quinzième victoire de suite (137-126). Il s’agit tout simplement d’un record historique dans les sports au Canada. Aucune équipe, que ce soit en LNH, MLB, MLS ou même en Ligue Canadienne de Football n’avait réalisé pareille série avant l’équipe de basket-ball.

Raptors win their 15th straight game, setting the all-time record for longest win streak by a Canadian franchise in the NBA/NHL/MLB/CFL#WeTheNorth pic.twitter.com/m2bn7FhBcq

— Sportsnet Stats (@SNstats) February 11, 2020