Parade historique pour les Raptors

On a dit que c’est la plus longue parade sportive de l’histoire en Amérique du Nord; certainement la plus imposante de l’histoire de Toronto.

Seul incident grave: des coups de feu ont été tirés et deux personnes ont été blessées non loin de l’hôtel de ville. La police rapporte aussi des cas de gens déshydratés et d’enfants séparés de leurs parents dans la foule.

Toutes les artères menant à l’hôtel de ville étaient noires de monde. Sur l’estrade d’honneur, le maire John Tory, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford et le premier ministre du Canada Justin Trudeau étaient assis avec les joueurs des Raptors. Le chanteur Drake a fait une apparition.

À côté du podium trônaient le trophée du championnat des Raptors et celui du joueur le plus utile à son équipe de Kawhi Leonard. C’est à lui que John Tory a présenté les clés de la ville aux joueurs des Raptors. Le maire a également annoncé qu’une partie du boulevard Bremner sera rebaptisée Raptors Way.

La foule a entonné plusieurs fois les chants et slogans des Raptors et de certains de ses joueurs vedettes, en plus de l’hymne national du Canada. Outre les pancartes proclamant «We the North», d’autres lançaient des invitations plus personnelles comme «Kawhi, Marry Me».