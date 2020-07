Les militaires quittent les foyers de soins de longue durée de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario a exprimé sa gratitude envers les membres des Forces armées canadiennes qui ont fait «plus que leur devoir» pour soutenir temporairement les foyers de soins de longue durée au plus fort de l’éclosion de CoViD-19.

La dernière équipe terminait son travail ce vendredi 3 juillet.

Dans le cadre de l’opération LASER, les Forces armées canadiennes ont déployé en avril des équipes composées d’infirmières, de techniciens médicaux et d’autres membres du personnel.

Elles ont apporté un soutien en personnel et aidé à la prévention et au contrôle des infections, ainsi qu’à d’autres tâches, telles que le nettoyage et la préparation des aliments, dans sept foyers: Orchard Villa, Holland Christian Homes Grace Manor, Altamont Care Community, Eatonville Care Centre, Hawthorne Place Care Centre, Downsview Long Term Care et Woodbridge Vista Care Community.

Partenaires formidables

«Nous sommes redevables à nos braves militaires des Forces armées canadiennes, ainsi qu’aux familles des militaires qui les soutiennent, pour les services qu’ils ont rendus à notre province pendant cette crise», a déclaré le premier ministre Doug Ford.