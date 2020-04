Directrice générale d’un centre pour aînés… à 26 ans!

«On ne veut pas que nos aînés soient isolés. Ce n’est pas toujours évident de trouver les moyens pour leur permettre d’échanger tout en gardant une distanciation dans le contexte actuel», enchaîne Frédérique Théorêt.

Le CCÉC est membre de la Fédération des retraités et aînés francophones de l’Ontario (FARFO) et de l’Older Adults Centres’ Association of Ontario (OACAO). «Ces deux organismes nous permettent d’échanger et de poser des questions pour savoir comment d’autres s’y prennent pour des projets similaires.»

Prête à relever les défis

Avant d’être nommée directrice générale, Frédérique Théorêt a été agente de liaison communautaire, coordonnatrice de projets, coordonnatrice à l’animation et au recrutement des membres, et même stagiaire en informatique au CCÉC. Cinq années d’apprentissage intensif qui ont vraisemblablement porté fruit.

Après son cours à l’école secondaire catholique La Citadelle, Frédérique Théorêt a obtenu un diplôme en relations publiques (2013), puis en travail social (2015) du collège La Cité. Elle fait présentement son baccalauréat en gestion de ressources humaines, à temps partiel et en ligne, à l’Université Athabasca en Alberta.

De sa formation à La Cité, elle retient surtout les cours très pratiques du programme de relations publiques. «On nous enseignait la gestion d’événements et la collecte de fonds ; il y avait des cours sur le fonctionnement des organismes à but non lucratif et sur comment traiter avec un conseil d’administration. Ça m’a été très utile!»