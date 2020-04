André Roy recteur de l’Université de l’Ontario français

Les trois ans qu’il a passés à Waterloo lui ont permis de connaître l’Ontario et Toronto (où il avait décroché son premier emploi, à l’âge de 16 ans, dans «la shop de métal» d’un ami de son père).

Mais «pas tant que ça la communauté franco-ontarienne», admet-il. Depuis l’automne, quand on discutait de sa candidature, et depuis quelques semaines avec l’équipe de l’UOF et d’autres intervenants, il planche sur les enjeux franco-ontariens et pense avoir fait un bon rattrapage.

Grandes attentes

Il est convaincu de la pertinence de l’UOF, «qui répond à des besoins réels» de la francophonie très diversifiée de la grande région métropolitaine et, «grâce aux partenariats que nous allons initier», de toute la francophonie ontarienne.

Il se dit aussi «conscient que les attentes sont très grandes».

«L’UOF est une institution chère aux Franco-Ontariens», confirme le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin. «Nous sommes heureux de constater que, malgré la crise sanitaire qui touche tout le pays actuellement, la mise en oeuvre de cet établissement se poursuit.»