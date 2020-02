L’Université de l’Ontario français sera au 9 Lower Jarvis

Université 3.0

L’UOF compte rester au moins 10 ans dans le secteur, offrant initialement cinq programmes d’études:

Pluralité humaine (exemples de débouchés: agent de communication, spécialiste en marketing et en publicité, designer multimédia, artiste, réalisateur, producteur artistique ou études supérieures);

Économie mondialisée (conseiller économique, entrepreneur, analyste des politiques, expert-conseil en développement, gestionnaire des ressources humaines ou études supérieures);

Environnements urbains (urbaniste, planificateur municipal, analyste des politiques, agent de l’environnement, inspecteur des services municipaux ou études supérieures);

Cultures numériques (analyste des politiques, cadre et gestionnaire dans la fonction publique, travailleur des services sociaux, travailleur communautaire et dans les organismes à but non lucratif, médiateur interculturel ou études supérieures);