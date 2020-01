Université de l’Ontario français: le fédéral et l’Ontario ont signé

L’entente entre les gouvernements du Canada et de l’Ontario sur le financement de l’Université et l’Ontario français (UOF) a été finalisée et signée ce 22 janvier.

«Débuter l’année avec une entente ratifiée est une merveilleuse nouvelle», s’enthousiasme Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance de l’UOF. «Nous sommes ravis d’atteindre ce jalon historique et d’accueillir, tel que prévu, les premières cohortes à l’automne 2021.»

«Par ce geste», indique Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), «les deux paliers de gouvernements s’engagent pleinement à la réalisation et la concrétisation de la future institution chère à la communauté franco-ontarienne.»

«Jour historique»

C’est le 7 septembre que la ministre fédérale des Langues officielles, Mélanie Joly, et la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, s’étaient entendues sur le principe de financer l’institution, à hauteur de 126 millions $ (les quatre premières années par Ottawa, les quatre suivantes par Toronto).

Voté en décembre 2017 sous le gouvernement libéral de Kathleen Wynne, le projet avait été suspendu un an plus tard par le gouvernement conservateur de Doug Ford, suscitant un fort mouvement de «résistance» en Ontatio français.