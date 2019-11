Bilan très positif de la «Résistance» franco-ontarienne

Cela augure bien, dit-il, pour le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes convoqué à Québec les 16 et 17 juin 2020. «D’ailleurs, y aurait-il même eu un tel sommet sans la Résistance franco-ontarienne?»

Essoufflement ou essor

Question délicate: avec un bilan aussi positif, la Résistance ne peut-elle maintenant que s’essouffler? Stéphanie Chouinard déplore notamment que les mouvements de solidarité francophones soient plus souvent «réactifs» que «proactifs»…

Justement, avertit Carol Jolin, «on n’a pas que le Commissariat et l’Université comme priorités; on a cinq autres livres blancs à promouvoir, sur des enjeux comme l’immigration, la santé, le vieillissement, etc.»

Amanda Simard estime cependant qu’en plus d’interpeller les Québécois et les francophones de tout le pays, la mobilisation de 2018-19 a touché toute une génération de jeunes Franco-Ontariens, qui n’avaient pas connu les luttes du passé pour Montfort et la gestion scolaire, et qui sont désormais sensibilisés à la cause. «C’est loin d’être terminé», croit-elle.