Doug Ford chamboule son conseil des ministres

Lisa MacLeod, qui était en première ligne dans le dossier de l’autisme en tant que ministre des Services à l’enfance et les Services sociaux et communautaires, devient ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Réalisations

Le gouvernement soutient que ces changements lui permettront «de poursuivre efficacement son programme visant à créer de bons emplois, à soutenir les petites entreprises, à remettre de l’argent dans la poche du contribuable et à rétablir la confiance et la responsabilité, tout en protégeant l’essentiel grâce à des investissements judicieux dans les soins de santé et l’éducation».

Le gouvernement se vante d’avoir, entre autres, au cours des douze derniers mois:

– créé le climat nécessaire à la création de plus de 190 000 emplois;

– abrogé la Loi sur l’énergie verte; mis fin à plus de 750 contrats d’énergie renouvelable inutiles et coûteux; supprimé la taxe carbone liée au plafonnement et à l’échange;