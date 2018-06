Caroline Mulroney fait l’unanimité, mais le «recul» de son ministère inquiète

Jour 1 festif pour Doug Ford et ses 20 ministres

La nomination de Caroline Mulroney au poste de ministre déléguée aux Affaires francophones (en plus de Procureure générale de l’Ontario) réjouit le mouvement associatif franco-ontarien, mais on s’inquiète du «retour en arrière» de son ministère.

Le nouveau Premier ministre Doug Ford a constitué un cabinet de 20 ministres, qu’il a présenté vendredi matin à plusieurs centaines de personnes venues assister, devant l’édifice de l’Assemblée législative, à la cérémonie d’assermentation en présence de la lieutenante gouverneure Elizabeth Dowdeswell.

«Nous remercions le Premier ministre de l’Ontario pour cette excellente nomination», a commenté le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Carol Jolin. «Nous avons déjà rencontré Mme Mulroney à deux reprises. Nos discussions ont été franches et intéressantes et nous voyons en elle une personne fortement intéressée par la francophonie ontarienne.»

Ce n’est que l’été dernier que le gouvernement libéral avait modifié le statut du ministère des Affaires francophones, de «délégué» (relevant directement du Premier ministre) à «autonome à part entière» (relevant officiellement de la Couronne): un changement dont le symbolisme était considéré comme important par l’AFO.

«Ce recul pourrait mettre en péril la stratégie de développement économique avec les pays de l’Organisation internationale de la francophonie, dont l’Ontario est membre à titre d’observateur», opine M. Jolin.

Moteur économique

Le nouveau gouvernement conservateur issu des élections du 7 juin se présente comme «le tout premier qui travaillera pour la population»…

«J’ai promis aux gens de la province que je contribuerais à faire de celle-ci le meilleur endroit en Amérique du Nord où faire des affaires, créer des emplois et élever une famille, et je vais tenir ma promesse», a déclaré M. Ford à la foule. Il veut «refaire de l’Ontario le moteur économique du pays».

Reprenant plusieurs thèmes de sa campagne, il a promis de gouverner avec «intégrité et transparence», dans le «respect des contribuables», c’est-à-dire en dépensant prudemment et judicieusement les revenus provenant de leurs taxes et impôts.

À ceux qui n’ont pas voté pour lui, il a demandé «la chance de vous démontrer que la vie sera meilleure pour tous, pas juste pour les privilégiés».

Finances publiques

L’endettement de la province est un défi de taille, a averti Doug Ford. Un examen minutieux des finances publiques, «ligne par ligne», permettra au gouvernement d’économiser des milliards de dollars, a-t-il assuré.

Et la sortie immédiate de l’Ontario du système de plafonnement et d’échange de crédits d’émission de gaz à effet de serre va contribuer à faire baisser le coût de l’énergie.

Le nouveau Premier ministre de l’Ontario a également promis de défendre le libre-échange canado-américain, et à aider les secteurs économiques qui pourraient être affectés négativement par le protectionnisme américain.

Doug Ford s’est d’ailleurs aussi attribué le ministère des Affaires intergouvernementales.

L’ancien chef intérimaire après la démission du chef Patrick Brown, Vic Fideli, devient ministre des Finances.

Santé, Éducation, Environnement

L’ancienne candidate à la direction du Parti, Christine Elliott, est ministre de la Santé et des Soins de longue durée (et vice-Première ministre), le plus gros portefeuille du gouvernement provincial.

Le deuxième plus gros portefeuille, celui de l’Éducation, est confié à Lisa Thompson. C’est Merrilee Fullerton qui s’occupera de la Formation et des Collèges et Universités.

Un autre candidat vedette, Rod Phillips, l’ancien patron de Postmedia, est ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs… une nouvelle désignation qui remplace «l’Environnement et l’Action en matière de changement climatique», ce qui suscitera certainement son lot de commentaires enflammés.

Dans cette équipe moins nombreuse que la précédente, Greg Rickford est ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, en même temps que ministre des Affaires autochtones.

Lisa MacLeod, elle, ajoute la Condition féminine à ses responsabilités de ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

Les autres ministres sont:

Peter Bethlenfalvy – président du Conseil du Trésor

Raymond Cho – ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité

Steve Clark – ministre des Affaires municipales et du Logement

Ernie Hardeman – ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Sylvia Jones – ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

Monte McNaughton – ministre de l’Infrastructure

Laurie Scott – ministre du Travail

Todd Smith – ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, et leader parlementaire du gouvernement

Michael Tibollo – ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Jim Wilson – ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce

John Yakabuski – ministre des Transports

Jeff Yurek – ministre des Richesses naturelles et des Forêts

