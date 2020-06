COVID alerte: l’application mobile pour tracer les cas

Collecte de données

Le lancement de la nouvelle application mobile de traçage survient alors que la province procède également à une mise à niveau importante de son système de collecte de données. Le système actuel est critiqué par les bureaux de santé régionaux.

Le nouveau système d’information sur les laboratoires de l’Ontario sera déployé dans les 34 bureaux de santé publique de la province au cours des deux prochains mois. Il devrait permettre de collecter et d’analyser plus rapidement les données et de les partager plus efficacement au sein des différentes communautés.

Réouverture des centres Test au volant



Le ministère des Transports de l’Ontario a aussi annoncé jeudi que les services de test de conduite automobile de la province recommenceront à offrir des services limités à compter de lundi.

Les centres serviront les clients en fonction de leur date de naissance pour éviter que trop de personnes s’y rendent au même moment.

«Je peux vous assurer que personne ne perdra son permis à cause de la CoViD-19», a dit la ministre Caroline Mulroney.