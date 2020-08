L’après George Floyd à Toronto

Les bénéficiaires du racisme

Le système judiciaire, le système de protection de l’enfance, le système de santé sont alimentés par les minorités noires qui vivent sous le seuil de pauvreté, occupent les postes les moins influents, vivent dans les quartiers les plus défavorisés et ont moins d’opportunités sur le plan éducationnel et professionnel, indique Beverly-Jean Daniel.

La diversité ce n’est pas assez

D’après Arnaud Lélé, le racisme est moins perceptible à Toronto, la ville la plus multiculturelle au monde. «Par expérience, c’est quand il y a peu de gens qui te ressemblent autour de toi que, systématiquement, cela crée de l’appréhension.»

Mais Toronto n’est pas étrangère au racisme, à la discrimination raciale et aux disparités économiques et sociales. John Tory l’a reconnu et en a fait part dans le débat au Conseil municipal sur une redistribution du budget des forces de l’ordre.

Le maire de Toronto a voté contre le définancement de 10% proposé, mais il a évoqué un éventuel financement de groupes d’intervention non armés, plus aptes à gérer certaines situations. Par exemple, dans le cas de personnes souffrant de trouble de santé mentale.

Le premier ministre ontarien Doug Ford est contre toute idée de déposséder la police d’une partie de son budget. Il dit préférer former les policiers et renforcer les effectifs pour répondre adéquatement aux besoins de la métropole.