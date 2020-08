Hommage au Bois Caïman, source de l’indépendance haïtienne

Après la cérémonie, une série de révoltes, couronnées par la victoire de ces esclaves contre les puissantes armées de l’Empire esclavagiste de Napoléon Bonaparte, auraient mené plus tard à la proclamation de l’indépendance d’Haïti, le 1er janvier 1804.

La spiritualité contre le racisme

Lors de la cérémonie, Amai Kuda explique en quoi la spiritualité et le fait de lutter pour préserver les traditions à son importance au moment où l’on parle de lutte contre la discrimination.

«En fait, même si le racisme a des conséquences matérielles, on sait que c’est un construit qui n’est pas palpable. Il est toutefois réel et ils nous heurtent. Alors, je crois que quelque chose que nous ne pouvons pas voir, nos ancêtres, peut être une des clefs, de la solution.»

Des pratiques diabolisées

Daphnée Nostrome a rappelé que, parmi les divinités communes à plusieurs religions africaines, et pratiquées dans les communautés de la diaspora descendante d’esclaves africains, il n’y avait pas de représentant ou d’équivalent du diable.

La religion catholique, imposée aux esclaves, aurait diabolisé ces pratiques pour qu’elles n’aient plus cours dans les colonies. Plus tard, Hollywood et d’autres médias occidentaux les auraient assimilés à des rites sataniques, les connotant négativement.