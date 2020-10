Annamie Paul: la diversité dans la continuité

Geneviève Tellier, de l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, observe que «la lutte s’est faite essentiellement entre deux personnes, M. Lascaris et Mme Paul.» La politologue note aussi que les candidats qui venaient plus de l’extérieur du parti, comme Glen Murray et David Merner, ont fait moins bonne figure.

Dans le sillage d’Elizabeth May

«On voit un noyau important autour de M. Lascaris qui représente une tendance plus socialisante dans le parti», explique Peter Graefe, professeur au Département de sciences politiques de l’Université McMaster.

L’élection d’Annamie Paul, pour Geneviève Tellier, inscrit le parti dans la continuité. Elle était la seule candidate qui avait obtenu l’appui d’Elizabeth May qui compte demeurer leadeur parlementaire du parti, d’ailleurs. «Donc on reste plutôt dans la continuité que dans le changement.»

La présence d’Elizabeth May au sein du parti peut poser des défis à la nouvelle cheffe, selon Peter Graefe. «On peut entrevoir un nombre de conversations difficile où Mme Paul et Mme May ne sont pas sur la même longueur d’onde par rapport au discours du parti dans la Chambre des communes […] Mme May pourrait très bien jouer la “belle-mère” du parti, comme on le dit pour le Parti québécois.»

Le professeur Graefe ajoute qu’il y a «une certaine visibilité pour le parti [en Chambre], donc ce sera Mme May qui aura cette visibilité quand c’est Mme Paul qui en a besoin».