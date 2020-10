Joe Thornton s’alignera avec les Maple Leafs

L’example de Marleau

L’entente conclue entre les Maple Leafs et Joe Thornton n’est pas sans rappeler celle de Patrick Marleau en 2017. Les modalités étaient différentes pour Marleau mais ce dernier s’était également amené avec les Leafs dans le but de gagner la Coupe Stanley après avoir passé toute sa carrière à San Jose.

Questionné sur son ancien coéquipier, Marleau a dit: » Il y met beaucoup d’effort et se garde en excellente forme. Quelque chose qui est constant avec la façon avec laquelle il protège la rondelle et évidement sa vision. Ça n’a pas changé tout au long de sa carrière. Il sait où les gars sont sur la glace, où ils vont et ça lui permet d’être un des meilleurs joueurs sur la glace. Je sais qu’il va être une excellente influence pour les Leafs. »

Un centre de plus

L’arrivée de Joe Thornton amènera non seulement plus de robustesse et grosseur dans le « bottom 6 » de l’alignement mais permettra aussi d’ajouter de la stabilité au centre des 3e et 4e trios. Les Leafs ont 2 excellents premiers centres en John Tavares et Auston Matthews mais manquaient de stabilité au postes de 3e et 4e centre depuis le départ de Nazem Kadri.

Les amateurs de hockey de Toronto se réjouissent de cette signature et on hâte de voir le futur membre du Temple de la Renommée dans l’uniforme bleu et blanc. Si tout se passe bien, la saison devrait commencer d’ici le 1er février 2021.