TJ Brodie et Wayne Simmonds s’entendent avec les Maple Leafs

En 909 matchs dans la LNH, il montre une fiche de 251 buts, 248 mentions d’aide pour un total de 499 points. Fait notoire, il a cumulé 1123 minutes de pénalité.

Du renfort à la défense

La plus grande faiblesse des Maple Leafs la saison dernière était la brigade défensive. Kyle Dubas a remédié à un problème du côté droit avec l’addition de Brodie. Ce dernier avait bien failli être un Leaf l’été dernier lorsqu’une transaction impliquant Nazem Kadri avait été avortée. Son nom était depuis associé aux Maple Leafs.

Ajouter de la robustesse

Le directeur général Kyle Dubas avait dit plus tôt cette semaine qu’il souhaitait que son équipe devienne plus difficile à affronter et l’ajout d’un joueur robuste de la trempe de Wayne Simmonds viendra complimenter ses 3e et 4e trios.

Plus qu’une question d’argent

Simmonds était courtisé par plusieurs équipes et a notamment accepté moins d’argent pour pouvoir venir jouer pour les Maple Leafs. «J’aurais peut-être pu avoir un peu plus ailleurs, mais c’était le scénario idéal pour ma famille et moi d’être à Toronto.» Il d’ailleurs refusé une offre plus lucrative de la part des Canadiens de Montréal.

« Ils me voulait »

Pour TJ Brodie, un des facteurs important dans sa décision est que les Leafs le voulait. « Ils me voulait et c’est près de la maison (Brodie est originaire de la région de Chatham) donc j’espère que ca va être un bon fit. » Ce dernier a grandit en idolâtrant l’équipe torontoise.